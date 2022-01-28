Американский рынок акций продолжает корректироваться. По итогам прошлой недели индекс волатильности вырос почти до максимумов конца ноября – начала декабря 2021 года, а настроения инвесторов упали на десятилетние минимумы.

Инвесторов готовят к жизни в мире дефицита и "скачков цен повсюду"

Учитывая, что "омикрон" может положить конец пандемии коронавируса, мы отдаем предпочтение циклическим секторам и ожидаем коррекцию в "бенефициарах пандемии".

Рынки под давлением

Распродажи в облигациях вызвали коррекцию в акциях. С начала года распродажи в облигациях спровоцировали всплеск волатильности в акциях. Индекс VIX пробил наверх ключевой уровень в 20 пунктов и почти достиг максимумов конца ноября – начала декабря 2021 года, прибавив 68% с начала года.

Это вызвало коррекцию на рынке акций, резко усилившуюся в последние дни. За неполные три недели с 4 по 21 января 2022 года индекс S&P 500 упал со своего исторического максимума на 8.4%.

Подобное развитие событий очень напоминает январь-февраль 2018 года, когда массированные распродажи в облигациях также вызвали резкий рост волатильности и коррекцию на рынке акций. В тот раз индекс S&P 500 за две недели с 26 января по 9 февраля обвалился на 11.8%.

Настроения индивидуальных инвесторов близки к минимумам последних 10 лет, о чем говорит еженедельный опрос AAII Investor Sentiment Survey.

Время покупать?

За резкими всплесками волатильности обычно следует рост. По оценкам J.P. Morgan, после резких всплесков волатильности рынок был выше в 100% случаев на горизонте 1 и 6 месяцев, в 93% – на горизонте 3 месяцев.

Ухудшение настроений инвесторов – хорошая возможность для покупок. Исторически резкое падение настроений инвесторов открывало привлекательные возможности для формирования длинных позиций в акциях с горизонтом от 1 месяца.

Так, в 70% подобных случаев американский рынок акций демонстрировал положительную динамику на горизонте 1-12 месяцев. Средняя медианная доходность индекса S&P 500 на этом горизонте составляла от +3% до +21%.

Мировая экономика бурно растет

Глобальная экономика восстанавливается после самого резкого и глубокого падения ВВП за 100 лет. По прогнозам макроэкономистов J.P. Morgan, рост мирового ВВП составит +3% в первом квартале 2022 года, +5.3% – во втором, +4.1% – в третьем и +3.3% – в четвертом.

"Омикрон" может положить конец пандемии.

Вероятно, "омикрон" ознаменует конец пандемии коронавируса в том виде, в котором мы с ней живем с 2020 года (ограничения, локдауны, закрытие границ, снижение мобильности), и возвращение мира "как мы его знали до того".

Это означает опережающую динамику циклических секторов (особенно – пострадавших от перехода в онлайн) и коррекцию в "бенефициарах пандемии", что мы уже наблюдаем на рынках акций.