Сложнее, чем с погодой

Отечественный рынок акций лихорадит: недавнее снижение рынка РТС к его пику на октябрь 2021 года превысило 30%. Всякий раз столь резкие изменения биржевых трендов вызывают у сторонних наблюдателей одну и ту же реакцию: неужели такое не могли предсказать? И даже ассоциацию с прогнозом погоды: технический прогресс и суперкомпьютеры не помогают расширить горизонт точности предсказаний больше, чем на 2 недели. На фондовом рынке сложнее, чем в природе. Отсюда вопрос: применимы к нему хоть какие-то прогнозы?

В начале 1960-х годов возникла гипотеза "эффективного рынка" о том, что цены акций отражают всю доступную информацию о них. А так как подобная информация весьма обширна, измерить влияние каждого отдельного фактора невозможно, поэтому цены на любые активы на рынке изменяются случайным образом и непредсказуемы. Эта теория популярна до сих пор. То же самое можно сказать и про прогнозирование тех или иных событий в экономике, доходности и рисков ценных бумаг и фондовых индексов. Предсказать конкретные цифры всегда сложно, разве что можно прогнозировать тенденции – рост или падение, какие сектора станут ключевыми на тот или иной год, какие могут быть риски.

Если бы аналитики фондового рынка подошли бы к той же стадии, на которой сегодня находятся метеорологи, это было бы чудо! В рамках так называемой агентской теории есть экономисты, которые пытаются прогнозировать события и изменения цен с помощью больших данных, в которые учитывают поведение всех крупных инвесторов на рынке, но пока о больших достижениях от них не слышно.

Большинство аналитиков пытаются с помощью фундаментального или технического анализа лишь найти какие-то временные аномалии в поведении цен, чтобы их использовать в инвестициях. Но фондовым рынком по-прежнему управляет одна богиня – Неопределенность.

Попытка не пытка

Тем не менее, соревнования среди аналитиков, кто точнее предскажет события на рынке, происходят буквально ежедневно. Просматривая утренние новости о фондовым рынке, вы обязательно увидите чей-то прогноз на текущий день или на более отдаленную перспективу. Иногда участники рынка устраивают непубличные соревнования между собой, делая прогнозы на изменения того или иного фондового индекса на год. Популярные у инвесторов биржевые и опционные сделки на биржах, есть ни что иное, как пари на изменение цен на тот или иной базовый актив (индексы, акции, золото, баррель нефти и т.п.). Например, цену барреля нефти по фьючерсному контракту с исполнением на ближайший квартал можно рассматривать как коллективный прогноз рынком этой цены.

В качестве хобби мне нравится каждый год участвовать в викторине по угадыванию разных событий на американском фондовом рынке, устраиваемой одним из ведущих деловых изданий США – Barron’s. Они предлагают пройти тест из 17 вопросов о будущих событиях в текущем году с несколькими опциями ответов. Такой тест позволяет не только проверить свою интуицию, но также на примере прогнозов нескольких тысяч участников лучше понять, как распределяются результаты и насколько они.

Участвую в рейтинге Barron’s уже пять лет и мой результат за прошлый год – 4 балла из 17. Неплохой результат для человека, который не отслеживает результаты каждой компании на американском рынке. Да и сам автор рубрики Barron's – Andrew Bary – специалист по американскому рынку – получил также 4 балла. Победитель набрал 11 баллов. Средний результат участника – 3,74. Максимальное количество баллов, которое мог набрать участник – 17 (очко за каждый правильный ответ). В рейтинге участвовало 5 тысяч читателей Barron’s, которые пытались угадать те или иные события и значения финансовых показателей по итогам начавшегося года. То есть в начале 2021-го я заполнил электронную форму и мне на сайте оставили ссылку на мою анкету, что удобно: через год, когда приходят "правильные" ответы, не нужно искать собственные, чтобы сравнить.

Ответы на такие вопросы, пусть даже и неправильные, помогут любому аналитику поднять собственную планку и разобраться в деталях и тонкостях американского фондового рынка. Считаю, что инвесторам не стоит верить каждому первому встречному финансовом гуру, особенно, если он агрессивно призывает вас купить какие-то конкретные ценные бумаги. Но и другая крайность – нигилизм по отношению к профессиональной аналитике и советам консультантов – также нерационален. Важно ценить тех, кто честно помогает вам больше узнать о рынке и ценных бумагах, не пытаясь навязать невыгодный выбор.

Часть системы

Предвижу вопрос: а зачем российским экспертам участвовать в международных и тем более американских рейтингах? Отвечаю. От того, что происходит на рынке США и насколько пессимистичны или оптимистичны глобальные инвесторы, зависят цены на отечественные акции и облигации. Примерно 50% акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, на сегодняшний день принадлежат иностранным инвесторам. Словом, решения нерезидентов напрямую сказываются на том, растет российский фондовый рынок или нет.

На нашем фондовом рынке отражается и политика ФРС США: если американцы повышают свою ключевую ставку, стало быть, деньги по всему миру дорожают, а в России наблюдаются экономические проблемы, так как иностранные инвесторы спешат вывести свои деньги из российских бумаг с тем, чтобы переложить их в акции и облигации на биржах развитых стран. А курс рубля в такой ситуации планомерно снижается, благо Минфин и Центробанк обладают рычагами воздействия на рынок, чтобы в описанной ситуации избежать обвала курса национальной валюты. Одновременно дешевеют и отечественные ценные бумаги. А как иначе, если российский рынок довольно серьезно интегрирован в глобальный рынок? Мы – часть мировой системы, хотим этого или нет. Это – факт.

Ценность прогнозов, даже когда они попадают "пальцем в небо" в трех случаях из четырех, в решении так называемой проблемы "информационной асимметрии". Часто тот, кто покупает акции, знает о них меньше, чем компания, выпускающая эти акции. В таких условиях инвестор не может доверить свои деньги эмитентам. Между ними должен быть посредник, который помогает решить эту проблему. Профессиональные инвестиционные советы и прогнозы для инвесторов, как правило, строятся на основе детального изучения аналитиками и консультантами положения дел в конкретных компаниях и на тех или иных рынках.

Главное – не в цифрах прогноза динамики цен, а в знаниях существенной информации об эмитентах. Инвестиции в акции требуют от инвестора глубоких знаний о рынке, в том числе тех, которые он получает от аналитиков и консультантов.

Решение об инвестировании в акции – это, прежде всего, ответственность самого инвестора, который делает выбор, выслушав разных специалистов. Поэтому далеко не всем частным инвесторам стоит инвестировать напрямую в акции. Если вы не хотите тратить слишком много собственного времени на изучение рынка, или понимаете, что это занятие не для вас, лучше инвестируйте в диверсифицированные инвестиционные фонды с низкими издержками по управлению ими. Это – не признак слабости, а рациональное решение, которому следуют миллионы других людей.