Чтобы выбрать ETF, БПИФ или ОПИФ, начинающему инвестору следует в первую очередь самостоятельно или с помощью финансового консультанта составить личный финансовый план. Качественно составленный личный финансовый план должен включать целевое распределение капитала по классам активов – акции, облигации, альтернативные инвестиции. Для получения экспозиции в выбранном классе активов одной сделкой прекрасно подходят БПИФ, ETF или ОПИФ.

При этом начинающему инвестору следует формировать портфель из фондов широкого рынка ("индекс акций", "индекс облигаций"), а не из секторных или иных специализированных фондов. Не стоит ориентироваться на недавнюю доходность – самые доходные фонды в любой момент времени с большой вероятностью могли оказаться на своей позиции на волне "хайпа", и их может ожидать период отстающей доходности.

Лучше ориентироваться на средние исторические доходность и риск каждого выбранного класса активов, а также текущую оценку.

Например, после периода низкой доходности или убытков инвестиции как в акции, так и в облигации, могут быть особенно привлекательны, если их оценка снизилась в достаточной мере. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию в рублевых активах.

Выбирая конкретный фонд из нескольких аналогичных внутри одного класса активов, следует обратить внимание на комиссию (если речь идет про индексный фонд, то чем ниже – тем лучше) и ликвидность. Дополнительным фактором при выборе фонда может стать то, что многие российские финансовые группы учитывают активы в фондах своих УК при наделении клиентов статусом Премиум или Прайвет – это, как правило, приносит дополнительные привилегии и бонусы.