МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Из-за обострения политических отношений между Россией и Западом Германия вынуждена вместо газа покупать больше угля, несмотря на "зеленую повестку" и стремление избавиться от самого грязного ископаемого топлива. В начале года доля угля в энергобалансе страны существенно выросла. Россия — крупнейший поставщик угля в Германию. Зависимость других стран ЕС от поставок российского угля значительно выросла в прошлом году. Россия намерена увеличить добычу и экспорт угля в 2022 году. Россия отдаст Китаю то, что раньше доставалось лишь Европе

ГЕРМАНИЯ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА УГОЛЬ

С начала года по 25 января производство электроэнергии на угольных ТЭС Германии составило 8,4 ГВт — на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за высоких цен на газ рентабельность производства электроэнергии на угольных ТЭС значительно выше, чем на ТЭС, использующих в качестве топлива газ. По мнению участников рынка, которые ориентируются на форвардные цены, такая ситуация сохранится до 2023 года.

Закрытие АЭС совокупной мощностью 4,05 ГВт в конце прошлого года способствует росту спроса на ископаемые виды топлива — прежде всего на уголь. Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис

По предварительным дынным, в прошлом году доля угля в энергобалансе Германии превысила 32% — на 6% больше, чем в 2020 году.

Россия доминирует на рынке угля северо-западной Европы. По данным агентства Eurostat, в январе — ноябре 2021 года поставки российского угля в Германию, Нидерланды и Бельгию достигли 20,3 млн т, что составляет 67% от всего импорта угля в эти страны. Основным покупателем угля стала Германия. Несмотря на стремление к углеродной нейтральности, мощности германских ТЭС, использующих уголь в качестве топлива, достигает 22,6 ГВт или 77% мощности угольных ТЭС трех стран.

По информации, предоставленной германской исследовательской организацией Fraunhofer, с 16 по 22 января доля угля в энергобалансе Германии значительно выросла и достигла 37%: на бурый уголь приходится 14%, на каменный — 23%. В 2021 году на угольные ТЭС приходилось только 28,1% от всей электроэнергии, произведенной в стране.

Добыча каменного угля в Германии прекратилась в 2019 году. Сейчас в Германии добывается только бурый уголь (лигнит). Этот вид угля содержит большое количество примесей и обладает низкой теплотворной способностью.

VIDKi, германской ассоциации производителей электроэнергии, прогнозирует, что из-за высоких цен на газ, закрытия АЭС и ожидаемого роста экономической активности поставки каменного угля в Германию в 2022 году вырастет на 7,7% в годовом исчислении, достигнув 42 млн т.

Ранее VDKi сообщила о росте импорта в Германию в 2021 году на 24,5% относительно 2020 года — до 39 млн т. Выработка электроэнергии на угольных ТЭС выросла на 26,7% год к году и составила 54,3 млрд КВт-час.

Несмотря на участие "зеленых" в правительственной коалиции и планы закрытия всех угольных ТЭС до 2038 года, страна остается основным участником рынка угля в Европе и влияет на формирование цен на это вид ископаемого топлива.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА РОССИЙСКОГО УГЛЯ

Другими крупными импортерами российского угля в Европе являются Польша, Великобритания и Франция. Поставки из России в эти страны составляют 87%, 54% и 53% соответственно от всего импорта угля. Китай сделал трем странам предложение, от которого нельзя отказаться

Польша импортирует российский уголь преимущественно по железной дороге, поэтому заменить его будет крайне сложно в случае прекращения поставок. При этом больше всего пострадают польские домохозяйства, которые пользуются услугами небольших региональных энергетических компаний.

Согласно оценкам агентства Argus, стоимость партий энергетического угля объемом 50 тыс. т с доставкой в Амстердам или Роттердам достигли $210/т в феврале и $206/т в марте — более чем в два раза выше по сравнению с теми же месяцами годом ранее.

По предварительным данным, поставки угля из России в страны ЕС и Великобританию в 2021 году превысили 45 млн т, что на 20% больше, чем годом ранее.

Из-за сбоев в поставках из Индонезии и Южной Африки, ограниченных возможностей США и Колумбии запасы угля в треугольнике Антверпен — Роттердам — Амстердам (АРА) находятся на самом низком уровне за последнее годы. В треугольнике АРА расположены крупнейшие хранилища угля в Европе.

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ И ЭКСПОРТ УГЛЯ

Российские компании планируют в этом году увеличить добычу угля и производство угольного концентрата.

В 2021 году в России было добыча выросла до 438,09 млн т, что на 8,9% больше по сравнению с годом ранее. Экспорт угля увеличился на 5,7% — до 214,368 млн т. Чубайс призвал использовать весь экспортный потенциал российского угля

В 2022 году Министерство энергетики РФ прогнозирует, что добыча угля вырастет до рекордного объема — 450 млн т. Ожидается, что экспорт вырастет до 237 млн т. Из этого объема 139 млн т планируется поставить в Азиатско-Тихоокеанский регион, 98 млн т — в Европу и другие регионы.

Поставки в Германию и другие страны Северо-Западной Европы в основном осуществляются через Усть-Лугу, где расположен "Ростерминалуголь" — самый крупный в европейской части России специализированный угольный терминал. В 2021 году отгрузки через этот терминал достигли 24,4 млн т.