МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основной причиной досрочного расторжения договора найма собственником (выселение арендаторов) является существенное нарушение условий договора найма, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор "Миэль" Мария Жукова.

Эксперт перечислила, кого лишат наследства, даже если есть завещание

проживание в квартире не оговоренных в договоре лиц (изначально планировалась семья с двумя детьми, реально проживает 10 рабочих);

несвоевременная оплата найма;

нахождение в квартире не оговоренных в договоре животных;

использование квартиры не по назначению (не для проживания – офис, салон красоты и пр.);

систематическое нарушение правил общежития, интересов соседей (жалобы соседей на шум и пр.).

"Все эти (и другие) условия обязательно прописываются в договоре найма, когда оговариваются условия досрочного расторжения. Указанные причины ранжированы по частоте — они универсальны, не меняются годами", — добавляет эксперт.

Сам договор аренды, по словам Жуковой, должен быть составлен так, "чтобы по нему можно было требовать исполнения условий, с тем, чтобы их можно было представить в полиции, в суде".