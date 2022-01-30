МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В конце декабря рубль показал сильное снижение к доллару (до отметки в 80 рублей) и евро (тестировал показатель в 90 рублей) на геополитических рисках. Управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как будет развиваться ситуация дальше.

"Рост геополитических рисков оказал в начале года давление на всю группу российских активов, в том числе на российскую валюту. При этом макроэкономические условия продолжают складываться более, чем позитивно", — отметил он.

Недавно Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за 2021 год, согласно которой сальдо счета текущих операций в прошлом году составило рекордные 120 млрд долларов. Цены на сырье в начале 2022 года — на рекордных максимумах, следовательно, приток валюты в страну по текущему счету остается весьма высоким, отмечает собеседник агентства.

"Что касается перспектив изменения финансового счета отметим, что спред между рублевыми и долларовыми ставками к текущему моменту также находится на рекордных уровнях с 2016 года. Это может увеличивать интерес глобальных инвесторов к carry-trade по мере нормализации новостного фона", — рассказал Поддубский.

По мнению эксперта, при сценарии постепенной деэскалации отношений России с Западом рубль имеет внушительный потенциал для укрепления:

большой объем притока валюты в страну по текущему счету на фоне высоких цен на сырье (в первую очередь нефтегаза),



высокие рублевые ставки,

огромный объем предстоящих в середине года дивидендных выплат российскими компаниями (за прошлый год российские компании заработали рекордный уровень прибыли, более половины которой пойдет на выплату дивидендов акционерам).



"Все это факторы, которые при благоприятном внешнем фоне могут способствовать возвращению торгов в паре доллар/рубль снова ближе к отметке в 70 руб/долл", — считает собеседник агентства.