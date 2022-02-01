В январе американские фондовые рынки показали существенное снижение: индекс Nasdaq100 скорректировался на 12,5%, индекс S&P500 на 7,6%. Снижение индексов наблюдалось на фоне опасений инвесторов относительно более быстрого сокращения монетарных стимулов — обратного выкупа активов (QE) и повышения ставок. Опасения инвесторов не беспочвенны, учитывая текущий уровень инфляции (7%) и высокие инфляционные ожидания, связанные с низким уровнем безработицы —3,9%. Низкий уровень безработицы указывает на риски роста заработных плат в условиях экономического роста и проблемами цепочек поставок (нарушение цепочек поставок приводит к сокращению объемов производства отдельных товаров).

В январе лучшую динамику показали акции нефтегазовых компаний (сохранение роста цен на нефть) и компаний финансового сектора (рост процентных ставок позитивен для финансовых показателей). Худшая динамика наблюдалась в акциях технологических компаний на фоне переоценки инвесторами ожиданий по росту процентных ставок. Крупные инвестиционные банки (JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo) ожидают 5-, а Bank of America 7-кратное повышение процентной ставки со стороны ФРС в этом году.

На наш взгляд, в феврале инвесторы продолжат пристально следить за динамикой основных индикаторов инфляции, вкупе с оценкой перспектив компаний, учитывая старт активной фазы сезона отчетностей. Мы считаем, что инвесторам следует обратить внимание на "качественные компании", под которыми мы понимаем компании генерирующие существенный денежный поток; имеющие низкую долговую нагрузку; обладающие силой бренда, которая позволит перенести издержки на потребителей. Внимание заслуживают: Biomarin, Vertex, The Walt Disney, ViacomCBS, Discovery, Synchrony Financial, Mastercard, VISA, Applied Materials.