МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средний валютный курс доллара к рублю на февраль может оцениваться в 78,4 рубля из-за ожидания санкций, подсчитал для агентства "Прайм" главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин. Россиян предупредили, когда доллар будет стоить 90 рублей

По его словам, при более позитивном развитии событий (например, в случае введения незначительных санкций или вообще отказа от их введения) рубль может укрепиться до 74,3 за доллар, однако этот сценарий маловероятен.

"Укрепление рубля станет реальностью в последующие месяцы с уходом санкционной риторики и замедлением инфляции, если этому не помешает динамика цены на нефть", — уточнил эксперт.

По словам Прокудина, в феврале 2022 года тон рынкам будет задавать сохраняющаяся геополитическая напряженность. "При этом в базовом варианте мы ожидаем, что санкционная риторика в феврале уже не будет усиливаться, а санкции, которые могут ввести, не станут катастрофическими, — объяснил эксперт. — В таком случае можно просчитать сценарий для валютного курса, отталкиваясь от текущих цен на нефть — полугодовой фьючерс стоит в модели 85 долларов, и это основной непрогнозируемый нами параметр модели".

Прокудин подчеркнул, что высокая инфляция, дорогая нефть и санкции давят на валютный курс в разные стороны. В совокупности они, вместе с некоторыми малозначимыми факторами, дают вышеприведенные модельные среднемесячные значения курса по сравнению с фактическим курсом.

Эксперт также добавил, что курс евро к доллару, согласно его оценкам, изменится в феврале незначительно, и евро ослабнет к доллару до 1,11. "Этому способствуют как продолжающийся рост доходностей в США, так и сложная ситуация с инфляцией в Европе и по-прежнему действующая программа количественного смягчения, которая держит в отрицательной области номинальные доходности по краткосрочным и среднесрочным гособлигациям Германии, вынуждая инвесторов выводить капиталы из еврозоны", — добавил он.