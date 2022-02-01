МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ, Татьяна Терновская. Банки фиксируют устойчивый рост интереса населения к срочным вкладам начиная с прошлого года и отмечают увеличение депозитных портфелей. Как сообщили агентству "Прайм" в кредитных организациях из топ-10, определяющим для клиентов является размер процентной ставки вклада, возможность удаленного открытия, а также сроки — наиболее популярны сегодня краткосрочные депозиты на 6 и 12 месяцев. Такие же сроки, по мнению экспертов, будут интересовать клиентов и в течение всего 2022 года. Экономист оценил вероятность укрепления рубля в феврале

Как сообщили "Прайм" в пресс-службе банка ВТБ, популярность вкладов стала расти со второй половины 2021 года. В Газпромбанке сообщили, что с января прошлого года по январь нынешнего года совокупный портфель вкладов, накопительных счетов и счетов до востребования вырос на 20%. В Совкомбанке сообщили о росте портфеля депозитов за прошлый год на 10%. В МКБ заявили о росте числа вкладчиков на 25%.

Как сообщили в кредитных организациях, растет и доля вкладов, открываемых онлайн. Так, в банке "Открытие" дистанционно открывается около половины депозитов, в МКБ — 60%, в Совкомбанке — примерно 15%. В ВТБ отметили, что с января прошлого года по настоящий момент в режиме онлайн было открыто 65% вкладов.

"Мы видим продолжающийся рост интереса к вкладам до года с максимальной процентной ставкой — прежде всего на 6 и 12 месяцев", — указал лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.

В Совкомбанке, как заявила управляющий директор кредитной организации Анна Камбулова, самым популярным депозитом в 2021 году стал акционный вклад на срок 6 месяцев, в этом году популярностью пользуется акционный вклад на сроки 2, 6 и 12 месяцев. Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

"При выборе вклада клиенты ориентируются на цель сбережений, — отметили в ВТБ. — Так, при желании зафиксировать максимальную доходность первоочередным является размер процентной ставки. Если цель в том, чтобы накопить деньги к определенной дате, то вкладчик учитывает не только ставку, но и срок депозита. В ближайшее время можно ожидать рост популярности среднесрочных вкладов от 6 месяцев". В банке также добавили, что при необходимости периодически пополнять или снимать деньги клиенты выбирают вклады с наиболее гибкими условиями либо накопительные счета. "Как правило, ставка по вкладам, не предусматривающим таких опций, выше", — уточнили в кредитной организации.

"Полагаем, что наибольшей популярностью продолжат пользоваться вклады на 6 и 12 месяцев, — предположил Бородкин из "Открытия". — В текущих реалиях клиенты не спешат размещать средства на более длительные сроки — несмотря на то, что большинство банков максимизировало ставки именно на длинных сроках — от 1,5 лет и более".