Walmart – американская корпорация розничной торговли, управляющая крупнейшей в мире сетью гипермаркетов, дисконтных универмагов и продуктовых магазинов. Количество магазинов 10 700, компания также владеет 56-ю e-commerce сайтами. 56% выручки компании приходится на продукты питания, 33% на товары общего спроса, 11% — товары для здоровья. Walmart представлен в Мексике, Великобритании, Индии, Китае, на международные продажи приходится 23% выручки. Стратегия компании ориентирована на продаже широкого ассортимента продукции по низкой цене (EDLP). Рыночная доля компании на рынке продаж продуктов питания в США составляет 17,6%. Доля Walmart в e-commerce (продукты питания) США — 30%.

По нашим оценкам, выручка Walmart будет расти примерно на 2% ежегодно за счет роста сопоставимых продаж, обеспеченного развитием e-commerce и повышением уровня продуктивности магазинов. Доля e-commerce составляет 12% от выручки (для сравнения: 8% по отрасли). Запуск подписки Walmart+(бесплатная доставка) вкупе с ценовым преимуществом относительно конкурентов (цены примерно на 10% ниже, чем на Amazon) обеспечат 12%-ный рост онлайн продаж на горизонте 5 лет (до 20% от выручки). Инвестиции в технологии/реновацию (50% от CAPEX) повысят продуктивность магазинов. В прогнозном периоде ожидаем что EBITDA маржа компании сохранится на среднеисторическом уровне 6,6%.

Walmart – дивидендный аристократ. Компания повышала размер дивидендных выплат ежегодно последние 48 лет. Ожидаем дальнейший рост дивидендов (2% ежегодно), учитывая низкую долговую нагрузку (Чистый долг/EBITDA-1х) и прогнозный свободный денежный поток (FCF) на уровне $17 млрд, 40% которого будет направляться на дивидендные выплаты. Ожидаемая дивдоходность — 1,6%. Объем нереализованной программы buyback — $12,6 млрд (3% от капитализации).

Мультипликатор P/E Walmart составляет 20х, что соответствует средним значениям за два года (до-пандемии). Учитывая ожидаемые темпы роста прибыли и текущую оценку, мы считаем, что акции Walmart оценены справедливо в связи с чем присваиваем рекомендацию HOLD при целевой цене $137.

Основные риски: