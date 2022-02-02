МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рынки ожидают, что ФРС начнет повышать ставки в марте. Исторически за последние 50 лет во время повышения ставок хорошо себя показывали сырьевые товары и акции развивающихся рынков.

Кроме того, в эти периоды росли цены на золото как защитный актив. В своем последнем отчете по золоту Goldman Sachs повысил прогнозную цену на горизонте года до $2 150 за унцию (+20% с текущих значений).

На акциях технологического сектора, напротив, повышение ставки обычно сказывается негативно, что мы уже наблюдаем на рынках.

В 2022 благоприятная ситуация для commodities сохранится

В 2021 году сырьевые товары оказались одним из лучших классов активов с точки зрения доходности. В этом году благоприятные условия для их роста сохранятся.

Согласно исследованию Goldman Sachs, исторически commodities, а также акции развивающихся рынков, хорошо реагировали на повышение процентной ставки. Отметим, что с начала года индекс товарных рынков S&P GSCI вырос на 8.5%, в то время как S&P 500 снизился на 7.5%.

Возобновление международных перевозок даст дополнительный толчок энергетическому сектору – устойчивый спрос на топливо.

Как будет вести себя золото?

В 2021 году золото было под давлением из-за сильной экономики США, слабости развивающихся стран и уверенности, что инфляция носит временный характер.

Сейчас ситуация поменялась. Ожидается замедление США и восстановление активности в развивающихся регионах (исключение составляет Китай). Кроме того, ФРС признала, что высокая инфляция – не временная проблема, и для борьбы с ней намерена ужесточать денежно-кредитную политику.

В периоды повышения ставок золото в среднем растет. Goldman Sachs оценил поведение актива в 8 циклах повышения ставки с 1970 года. Хотя есть значительный разброс, в среднем золото росло на 30% в течение 2 лет после первого повышения.

Золото защищает от "плохой" инфляции

В 2021 году золото не было хеджем от инфляции, поскольку последняя считалась временной. Аналогичная ситуация наблюдалась в 1970-х, пока инвесторы не потеряли доверие к ФРС.

В 70-80-х прошло три волны инфляции. На первую золото не отреагировало, потому что кредит доверия к ФРС был велик. Однако во время второй и третьей волны цены на металл (в терминах 2021 года) взлетели в три раза. Если сейчас, как и тогда, доверие к ФРС будет подорвано, то золото может повести себя схожим образом.

Дополнительный драйвер роста – геополитическая напряженность. Золото может выступать геополитическим хеджем "последней надежды", который работает на фоне серьезных потрясений для США.

Технологические компании все еще дорогие?

На фоне ожидания повышения ставки с начала года под давлением оказались наиболее дорогие компании технологического сектора. Узнать, не пора ли уже подбирать "просевшие" бумаги, поможет сравнение динамики акций технологических компаний с индексом MSCI AC World.

Goldman Sachs отслеживает две корзины акций:

"Цифровая экономика": не очень известные европейские технологические компании;

"Убыточные техи": более "хайповые" истории, такие как Splunk, Snowflake.

Консервативная "цифровая экономика" практически растеряла свое преимущество над MSCI AC World (опережение всего +20%), а позиционирование вернулось на уровни 2018 года. В то же время "убыточные техи" все еще опережают индекс на 60%, что соответствует уровням 2020 года.