МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Госдолг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив отметку в 30 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Причем этот показатель был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагали американские власти. "Прайм" выяснил, как это отразится на долларе, американской экономике и даже на России. Эксперт пояснил, как госдолг США влияет на экономику страны

Обновление рекорда госдолга США связано с тем, что Конгресс во времена администраций Трампа и Байдена санкционировал выделение триллионов долларов на программы борьбы с пандемией, направленные на поддержку малого бизнеса, безработных, семей с детьми, арендаторов и других групп, объясняет начальник отдела анализа рынков Департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ УНИВЕР Капитал Елена Шишкина.

Нужно понимать, что далеко не весь долг из 30 триллионов долларов внешний и даже публичный, говорит эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. На нерезидентов приходится только 7,7 трлн долларов.

"США, в отличие от многих стран, являются эмитентом главной резервной валюты и при желании могут решать проблемы с обслуживанием долга выпуском нового долга без существенного роста процентов", — рассуждает эксперт.

И все же столь резкое ускорение темпа роста все больше требует проявления бюджетной дисциплины, а возможно, и повышения налогов.

УГРОЗЫ ПОКА НЕТ

В моменте достижение подобной суммы по госдолгу США никак не скажется на мировой экономике и тем более российской, убежден Короев. Госдолг США достиг рекордно высокой отметки

"Но если Штаты будут вынуждены ограничивать себя в расходах, повышать фискальную нагрузку, мировая экономика почувствует эти тенденции, ввиду того, что США — крупный импортер многих товаров", — считает он.

Придерживается такого же мнения и Шишкина: в краткосрочной перспективе связанный с этим кризис маловероятен.

Тема госдолга периодически появляется в СМИ, вызывая очередную волну рассуждений о необходимости принятия мер по его сокращению. Однако показатель продолжает расти от года к году.

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе продолжающееся увеличение долговой нагрузки может привести к катастрофическим последствиям, но в настоящий момент, по мнению Елены Шишкиной, угроза "не воспринимается всерьез".

ЗАКАТ ДОЛЛАРА

Пока США являются крупнейшей экономикой мира, доллар — на горе алармистам — будет оставаться главным платежным средством вне зависимости от уровня госдолга США, и его скорого заката ждать не следует, заверил управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский. Если это и произойдет, то не скоро и по другим причинам. С чем связана глобальная слабость доллара

То же касается самого госдолга. Как бы он не был раздут, пока ставки такие низкие (2.15% максимальная доходность к погашению среди американских госбумаг), обслуживание этого долга тоже не особо накладное.

"Очевидно, что в долгосрочной перспективе подобная пирамида вряд ли устойчива. Однако ожидать коллапса американской и мировой финансовой системы с восходом солнца завтрашнего дня — удел популистов и нездоровых психически людей. Даже если они называют себя "экспертами" и имеют ученые звания", — заключил эксперт.