МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Антиспам-решения мобильных операторов и определители номеров от IT-компаний не могут со стопроцентной вероятностью защитить от звонков мошенников, заявил агентству "Прайм" сооснователь и генеральный директор компании CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Он напомнил, что при входящих звонках никому и никогда не нужно сообщать свои личные и уж тем более платежные данные. Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с платными подписками

"Сейчас есть множество программ, позволяющих контролировать поток входящих звонков. Они обычно опираются на накопленные базы номеров, отмеченные как мошеннические, и предупреждают абонента об опасности, — указал эксперт. — К сожалению, такие программы не могут защитить со стопроцентной вероятностью, так как мошенники постоянно меняют номера, а также используют подменные номера, когда вместо реального номера высвечивается определенная "маска", изображающая номер банка или какой-то известной организации — магазина, поликлиники и так далее".

Поэтому, по словам Спиридонова, стоит помнить о том, что какую бы программу вы ни поставили, всегда есть вероятность того, что мошенник сможет ее обойти, а значит нужно всегда соблюдать простые правила безопасности.

"Самое главное — помнить, что при входящих звонках никому и никогда не нужно сообщать свои личные и уж тем более платежные данные: данные паспорта, номер и CVV-код банковской карты, содержание SMS-сообщений и так далее", — подчеркнул глава CloudPayments.

"Если вам позвонили и рассказали о какой-то проблеме с вашим счетом или с кем-то из близких, не нужно следовать инструкциям звонящего. Стоит тут же повесить трубку и самостоятельно позвонить в банк, мобильному оператору, родственнику. И уже в рамках исходящего звонка, когда вы точно уверены в том, с кем вы разговариваете, разобраться в ситуации", — добавил он. Названы запретные в разговоре с мошенниками фразы

С огромной вероятностью озвученная во входящем звонке проблема не существует в реальности, и просто придумана мошенником, предостерег Спиридонов.

Как рассказал журналистам на брифинге заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, число атак мошенников продолжает расти. Он указал, что в 2021 году банк отразил на треть больше мошеннических атак, чем за предыдущий год — более 1,35 млн. По его словам, наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия (67% от всех атак) и фишинг (29%).

Зампред правления ВТБ сообщил, что банк запустил процесс сбора обращений клиентов по звонкам мошенников с апреля 2021 года. За это время специалисты кредитной организации собрали информацию по 1,4 млн номеров, из которых 800 тысяч предположительно стали подменными. При этом за один декабрь собрано 370 тысяч обращений (абсолютное большинство относится к подменным), что на 10% превышает результат ноября прошлого года.

По мнению Печатникова, решением проблемы могут стать более строгие законодательные ограничения и контроль входящих звонков с виртуальных подменных номеров на уровне мобильных операторов. Также, по его словам, важно обеспечить идентификацию конечного владельца виртуального номера, чтобы минимизировать его использование мошенниками. Кроме этого, зампред правления ВТБ считает, что необходимо создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных, в первую очередь — номеров, принадлежащих госведомствам и банкам.