МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Операторы связи уже несколько лет ведут борьбу с подменными номерами и из-за границы, и внутри страны, рассказали агентству "Прайм" в Теле2, "Мегафоне", МТС и "Тинькофф". Еще активнее им может помочь в этом принятие изменений в закон "О связи" и совместные действия с игроками рынка, регуляторами и ведомствами. Эксперт назвал алгоритм действий при атаке телефонных мошенников

"В отношении звонков, которые приходят из сетей других операторов, мы осуществляем блокировку, если есть основания считать, что вызов осуществляется с использованием подменного номера, например, есть обращения абонентов, — рассказали в пресс-службе Теле2. — В наши системы интегрирована антифрод-платформа, которая помогает выявлять разные виды фрод-коммуникаций, в том числе с помощью подменных номеров".

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов указал, что уже несколько лет оператор осуществляет блокировку звонков с российских городских номеров из-за рубежа. По его словам, сейчас в блокировку попадает до 300 тысяч таких звонков в месяц. В 2020 году компания разработала и запустила антифрод-систему, позволяющую выявлять подозрительные звонки с помощью аналитических алгоритмов на основе больших данных.

"Также мы блокируем потенциально мошеннические звонки с номерами банков по спискам Банка России", — указал Хренов. Он добавил, что сейчас существует техническое решение, позволяющее операторам блокировать подменные звонки и внутри страны.

"Сейчас решение внедрено и работает в сетях нескольких операторов. С его помощью мы ежедневно блокируем около 500 тысяч звонков с подменой номера", — подчеркнул представитель "Мегафона".

В МТС также существует собственная антифрод-система, с помощью которой блокируются подменные вызовы, в том числе и из-за рубежа. "Ежедневно решение блокирует более 60 тысяч попыток звонков с использованием подмены номера, когда абонентам звонят псевдосотрудники банков или операторов, чтобы подтвердить какую-то операцию, — рассказал представитель компании Алексей Меркутов. — Такие вызовы блокируются до того, как звонок поступает абоненту. По похожему принципу созданы и функционируют системы для смс, голосовых и финансовых услуг". Сбербанк разработал новый инструмент для защиты от мошенников

Представитель МТС указал, что антифрод-система была запущена совместно с крупнейшими российскими банками как раз для того, чтобы объединить усилия по борьбе с подменой номеров. "Сервис объединяет наши антифрод-решения и собственные технологии банков по противодействию мошенничеству", — отметил он.

В "Тинькофф" агентству "Прайм" также рассказали, что в конце 2020 года в партнерстве с операторами связи была запущена платформа для выявления и блокировки вызовов с подменных номеров. "Интегрировали эту же платформу в определитель номера "Яндекса" как альтернативу текущим сервисам операторов "большой четверки" и для защиты клиентов региональных операторов, у которых нет собственных защитных механизмов для распознавания мошенничества. По последним данным работы платформы, в декабре мы выявили на 50% больше звонков с подмененных номеров, чем в сентябре 2021 года", — уточнил представитель "Тинькофф".

Он добавил, что сеть связи в России – весьма сложная система, проблему нужно решать сообща со всеми игроками, сотовыми операторами, регулятором, ведомствами.

"Сейчас Минцифры, Роскомнадзор совместно с участниками рынка работают над системой, которая позволит выявлять недобросовестных операторов, обслуживающих мошеннические колл-центры", — указал представитель "Тинькофф".

Представитель МТС Алексей Меркутов отметил, что еще активнее и оперативнее отслеживать и блокировать мошенников поможет принятие закона, вводящего административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Президент России Владимир Путин подписал этот закон 30 декабря 2021 года. Россиянам объяснили, как отличить звонок из банка от звонка мошенника

Как рассказал журналистам на брифинге заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, кредитная организация запустила процесс сбора обращений клиентов по звонкам мошенников с апреля 2021 года. За это время специалисты банка собрали информацию по 1,4 млн номеров, из которых 800 тысяч предположительно стали подменными. При этом за один декабрь собрано 370 тысяч обращений (абсолютное большинство относится к подменным), что на 10% превышает результат ноября прошлого года.

По мнению Печатникова, решением проблемы могут стать более строгие законодательные ограничения и контроль входящих звонков с виртуальных подменных номеров на уровне мобильных операторов. Также, по его словам, важно обеспечить идентификацию конечного владельца виртуального номера, чтобы минимизировать его использование мошенниками. Кроме этого зампред правления ВТБ считает, что необходимо создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных, в первую очередь — номеров, принадлежащих госведомствам и банкам.