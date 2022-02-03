МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для решения проблемы кибермошенничества в финансовой сфере Банк России предложил ряд мер, направленных на защиту интересов граждан. Первое — изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств. Второе — усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам. Об этом агентству "Прайм" сообщили в пресс-службе регулятора уточнив, что окончательные решения еще не приняты. Банк России предлагает возвращать жертвам мошенников похищенные средства

"Что касается мер противодействия мошенникам, то предполагается, что не только банк плательщика, как это происходит сейчас, но и банк получателя платежа будет проверять операцию на признаки мошенничества, — объяснили в ЦБ. — Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента и предоставляет банкам данные из этой базы".

Банк получателя платежа, разъяснила пресс-служба, сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в этой базе.

"Доступ к счету получателя будет ограничиваться с соблюдением гражданских прав его владельца, — подчеркнули в Банке России. — Это означает, что он сможет распорядиться деньгами, но для этого нужно будет прийти в офис банка с паспортом".

Однако, добавили в пресс-службе, зачастую за счетом получателя, на который в результате мошеннической операции поступают деньги, стоят дропперы — лица, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег. Очевидно, что обращаться в банк по счету другого лица, карту которого злоумышленники эксплуатируют в противоправных целях, не станут.

"Если говорить о мерах по усовершенствованию возврата, то сейчас обсуждается возврат денег в том случае, если банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, — объяснили в ЦБ. — По действующему законодательству клиент банка вправе рассчитывать на возмещение денег в полном размере, если он не нарушил условия договора — не передал злоумышленникам банковские сведения: смс-код, номер платежной карты и другие".

При этом в Банке России отметили, что широкое распространение получает мошенничество, преимущественно телефонное, когда граждане добровольно раскрывают банковские сведения злоумышленникам. "И в этой ситуации, если человек нарушил условия договора и предоставил информацию о своих персональных данных, пин-коде, номере карты или счета, то он этого права лишается, — продолжили в пресс-службе. — Это негативно влияет на доверие потребителей к дистанционным платежным сервисам". Банк России хочет разрешить ограничивать доступ дропперов к их счетам

Банк России проанализировал ситуацию и предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии.

"Обсуждается возможность безусловного возврата всей похищенной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента", — подчеркнули в ЦБ и добавили, что для практической реализации этих мер потребуется внесение изменений в отдельные статьи закона «О национальной платежной системе» (ст. 8 и 9).

"Банк России обсудил перечисленные меры с участниками рынка, которые высказали свои предложения, — резюмировали в ЦБ. — В настоящее время проект мер дорабатывается. Окончательные решения не приняты".

Сегодня директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил о том, что ЦБ предложил возвращать клиенту банка полную сумму, которую мошенники украли с использованием социнженерии. Однако только в том случае, если банк не учел рекомендации регулятора.