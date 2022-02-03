В Банке России предложили новые методы борьбы с мошенниками
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Для решения проблемы кибермошенничества в финансовой сфере Банк России предложил ряд мер, направленных на защиту интересов граждан. Первое — изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств. Второе — усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам. Об этом агентству "Прайм" сообщили в пресс-службе регулятора уточнив, что окончательные решения еще не приняты.
"Что касается мер противодействия мошенникам, то предполагается, что не только банк плательщика, как это происходит сейчас, но и банк получателя платежа будет проверять операцию на признаки мошенничества, — объяснили в ЦБ. — Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента и предоставляет банкам данные из этой базы".
Банк получателя платежа, разъяснила пресс-служба, сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в этой базе.
"Доступ к счету получателя будет ограничиваться с соблюдением гражданских прав его владельца, — подчеркнули в Банке России. — Это означает, что он сможет распорядиться деньгами, но для этого нужно будет прийти в офис банка с паспортом".
Однако, добавили в пресс-службе, зачастую за счетом получателя, на который в результате мошеннической операции поступают деньги, стоят дропперы — лица, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег. Очевидно, что обращаться в банк по счету другого лица, карту которого злоумышленники эксплуатируют в противоправных целях, не станут.
"Если говорить о мерах по усовершенствованию возврата, то сейчас обсуждается возврат денег в том случае, если банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, — объяснили в ЦБ. — По действующему законодательству клиент банка вправе рассчитывать на возмещение денег в полном размере, если он не нарушил условия договора — не передал злоумышленникам банковские сведения: смс-код, номер платежной карты и другие".
При этом в Банке России отметили, что широкое распространение получает мошенничество, преимущественно телефонное, когда граждане добровольно раскрывают банковские сведения злоумышленникам. "И в этой ситуации, если человек нарушил условия договора и предоставил информацию о своих персональных данных, пин-коде, номере карты или счета, то он этого права лишается, — продолжили в пресс-службе. — Это негативно влияет на доверие потребителей к дистанционным платежным сервисам".
Банк России проанализировал ситуацию и предлагает рассмотреть возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии.
"Обсуждается возможность безусловного возврата всей похищенной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента", — подчеркнули в ЦБ и добавили, что для практической реализации этих мер потребуется внесение изменений в отдельные статьи закона «О национальной платежной системе» (ст. 8 и 9).
"Банк России обсудил перечисленные меры с участниками рынка, которые высказали свои предложения, — резюмировали в ЦБ. — В настоящее время проект мер дорабатывается. Окончательные решения не приняты".
Сегодня директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил о том, что ЦБ предложил возвращать клиенту банка полную сумму, которую мошенники украли с использованием социнженерии. Однако только в том случае, если банк не учел рекомендации регулятора.
https://1prime.ru/exclusive/20220203/835973011.html