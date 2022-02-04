История, которая произошла с акциями Meta Platforms, материнской компании Facebook, стала неожиданной даже для инвесторов со стажем, потому что одна из крупнейших компаний в мире потеряла четверть капитализации за считанные минуты. И пока что не отскочила. И это следствие поведенческого сдвига, когда люди стали воспринимать больше легкой визуальной информации, тогда как FB с его ориентацией на лонгриды столкнулся с уходом молодежи и стагнацией роста пользователей. Локомотив, который, как казалось, никогда не остановится, столкнулся со сменой приоритетов. Тренд на видеопотребление стал настолько глубоким, что смог пошатнуть не только Facebook, но и другие социальные сети, которые за несколько лет потеряли свой хайп.

Последнее сильное падение Facebook испытал в 2018 году из-за скандала с Cambridge Analytica, которая использовала персональные данные пользователей без их согласия, тогда акции падали на 40%.

В этом году компания также испытала сильный репутационный скандал, когда бывшая сотрудница раскрыла внутренние документы компании и обвинила ее руководство в стремлении заработать в ущерб контенту.

Эта история также влияла на котировки, которые в последние месяцы постепенно снижались. Кроме того, многие технологические компании испытывают проблемы с таргетированной рекламой из-за новых правил приватности, которые ввела Apple. Facebook не стал исключением и спад котировок стал следствием плохой отчетности.

Таким образом, мы видим, что компания Цукерберга столкнулась с самыми серьезными вызовами последних лет, в том числе необходимостью создавать новую модель монетизации через Reels и пока что убыточную метавселенную, которая уже успела стать мемом и породить бешеный спрос на возведение виртуальных городов. Между тем, именно в метавселенной разразился очередной скандал – женщина пожаловалась на непристойное поведение мужских аватаров, история быстро стала вирусной. А значит, нужны ресурсы не только на новые технологии, но и на купирование репутационных рисков, что дает большое окно возможностей для антикризисного metaPR.