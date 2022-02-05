МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Жалобу о том, что работодатель не проводит индексацию заработной платы, работник может подать в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. Работник может обратиться только в одну инстанцию или одновременно (или поочередно) во все три инстанции. Причем, жалобу в трудовую инспекцию можно также подать онлайн через сайт онлайнинспекция.рф. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова. Стабильность компании для большинства россиян оказалась важнее зарплаты

"Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты является одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников (ст. 130 ТК РФ)", — подчеркивает эксперт. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

"То есть индексация – это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель независимо от организационно-правовой формы и формы собственности", — отмечает Ибрагимова.

Статья 134 ТК РФ указывает, что коммерческие организации проводят индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Стало известно, кто может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей

В качестве показателя индексации, по словам специалиста, работодатель может взять индекс роста потребительских цен, уровень инфляции или иной показатель. При этом показатель для индексации, размер и порядок проведения индексации важно прописать в локальном нормативном акте.

Эксперт пояснила, что по факту жалобы на непроведение индексации трудовая инспекция и прокуратура проведут внеплановую проверку в организации на предмет установления в локальных нормативных актах порядка проведения индексации и самого факта проведения индексации.

"По итогам проверки работодателя обяжут устранить нарушение, а также могут привлечь и к административной ответственности по п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ: от 1000 до 5000 на должностное лицо, от 30000 до 50000 на организацию", — утверждает Аида Ибрагимова.

"В случае подачи иска в суд суд будет рассматривать трудовой спор о непроведении индексации и принимать решение о ее правомерности. Если суд придет к выводу, что работодатель был обязан провести индексацию, то будет вынесено соответствующее решение о ее проведении. Также суд может удовлетворить и требование о компенсации морального ущерба, если работник об этом заявлял", — подытожила эксперт.