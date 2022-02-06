МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США увеличили поставки СПГ в Европу до рекордного объема, но это не улучшило ситуацию на европейском газовом рынке. Поставки СПГ из США не могут компенсировать прекращение поставок газа из России в случае введения санкций. Администрация Байдена обратилась к другим странам с предложением поделится СПГ с Европой. Мощности европейских СПГ-терминалов ограничены и не позволяют обеспечить в полном объеме потребности Европы в газе. Вторжение. Вытеснит ли американский СПГ "Газпром" из Европы

АМЕРИКАНСКИЙ СПГ В ЕВРОПЕ

В декабре 2021 и январе 2022 года Европа стала основным направлением экспорта СПГ из США, свидетельствуют данные Refinitive. В январе поставки из США в Европу достигли двух третей всего экспорта американского СПГ. Месяцем ранее этот показатель составил около 61%.

Согласно предварительным данным, в январе только 13% экспортных объемов американского СПГ были направлены в Азию по сравнению с 25% в декабре. Поставки в страны Латинской Америки составили 9%.

В январе экспорт СПГ из США достиг рекордного объема и достиг 7,3 млн т — включая 13 СПГ-танкеров, конечные пункты назначения которых неизвестны. В декабре поставки СПГ из США за рубеж составили 7,14 млн т. Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

Европа в прошлом месяце импортировали самый большой за всю историю объем СПГ- 11,8 млрд куб. м. Почти 45% этого объема поступили из США.

В декабре — январе нехватка газа на европейском рынке стала причиной очередного роста цен. В январе партии СПГ в Европе подорожали до 30/млн BTU, превысив цену на природный газ на азиатском рыке. Это заставило трейдеров и других участников рынка перенаправить экспортные потоки СПГ из Азии в Европу.

Несмотря на мягкую зиму и рекордные объемы поставок, запасы в европейских ПХГ продолжали стабильно снижаться. По состоянию на 2 февраля, европейские ПХГ были заполнены только на 37%. По расчетам экспертов Platts analytics, запасы газа в Европе примерно на 19 млрд куб. м ниже пятилетнего среднего значения для начала февраля.

К концу отопительного сезона запасы в европейских ПХГ могут уменьшиться до самого низкого за всю историю уровня, несмотря на бесперебойные поставки газа из России и рекордные объемы импорта СПГ. После завершения отопительного сезона ПХГ будут заполнены менее, чем на 30%. Ряд экспертов полагают, что этот показатель опустится ниже 25% в случае неблагоприятных погодных условий.

Из-за рекордно низких запасов в европейских ПХГ и необходимости их пополнения спрос на газ сохранится на высоком уровне даже после завершения отопительного сезона.

БАЙДЕН ИЩЕТ ПО МИРУ ГАЗ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Вашингтон и его клевреты в Европейском парламенте призывают проявить солидарность и ввести "адские" санкции против Москвы, природного газа. Однако, несмотря на рекордные объемы поставок СПГ из США на европейский рынок, Вашингтон не может гарантировать бесперебойное снабжение газом и энергетическую безопасность европейских стран, если поставки газа из России прекратятся полностью. Эксперт объяснила, почему Катар не заменит российский газ

В администрации Байдена осознают, что отказ от российского газа может иметь катастрофические последствия для экономики европейских стран, которые уже погрузились в энергетический кризис.

Норвегия и Алжир — соответственно второй и третий крупнейшие поставщики трубопроводного газа в Европу после России — неспособны значительно увеличить поставки в Европу, поэтому Белый дом обратиться за содействием к странам, которые являются крупными производителями или импортерами СПГ.

Среди производителей СПГ выделяется Катар. Эта страна наряду с США и Австралией входит в тройку крупнейших экспортеров СПГ в мире. Белый дом даже назначил Катар своим важнейшим стратегическим союзником вне НАТО, чтобы добиться увеличения поставок СПГ из этой страны в Европу.

Сейчас мощности Катара по производству СПГ составляют 106 млрд куб. м/г (77 млн т/г до регазификации). В S&P Global Platts считают, что страна способна увеличить производство совсем незначительно — до 107 млрд куб. м/г.

Почти весь катарский СПГ — до 95% — поставляется по долгосрочным контрактам в страны Азии. В эти контракты могут быть внесены изменения, которые позволят перенаправить часть экспортных объемов в Европу, но азиатские покупатели катарского газа — в первую очередь Китай и Япония — потребуют компенсации. Участники рынка считают, что менее 10% катарского газа может быть направлено в Европу.

Кроме того, препятствием для поставок на европейский рынок является требование Катара не перепродавать поставленный газ в страны за пределами Европы, что противоречит законодательству ЕС.

Австралия, которая в прошлом году стала мировым лидером по экспорту СПГ, также не имеет значительных свободных объемов. На эту страну приходится свыше 40% импорта СПГ в Китай. Кроме того, из-за высоких транспортных расходов поставки австралийского СПГ в Европу экономически нецелесообразны даже при условии сохранения текущих цен на природный газ. Австралия способна производить СПГ в объеме около 80 млн т/г.

Администрация Байдена обратилась также к крупнейшим импортерам СПГ — Японии, Южной Корее и даже к Китаю — с предложением отказаться от части объемов СПГ, поставляемым по долгосрочным контрактам, чтобы перенаправить их в Европу. Ни одна страна пока не согласилась с предложением Белого дома.

ОГРАНИЧЕННЫЕ МОЩНОСТИ СПГ-ТЕРМИНАЛОВ В ЕВРОПЕ

По данным Rystad Energy, рекордные поставки СПГ привели к стремительному росту загрузки терминалов по приему и регазификации сжиженного природного газа, расположенных в Южной и Западной Европе — с 51% в начале января до 75% в начале февраля. Это означает, что Европа обладает ограниченными возможностями для увеличения импорта СПГ. Не газ, так уголь. Почему Европа не может без России

В 2021 поставки российского газа в Европу, исключая страны Прибалтики, Молдавию и Турцию, снизились до 135 млрд куб. м/г. Но в 2017 — 2020 годах объем поставок в среднем составил 162 млрд куб. м/г — от 9,5 млрд куб. м/мес. до 16 млрд куб. м/мес, сообщает агентство Argus.

Если все европейские СПГ-терминалы — без Литвы и Турции — используются на полную мощность без остановок для проведения ремонтных работ, то они могут принять 151,5 млн т/г или максимум 12,6 млн т/мес. (17,4 млрд куб. м/мес.), что немногим превышает объем поставок российского газа.

Шесть СПГ-терминалов, больше всего в Европе, расположены в Испании. Их совокупная мощность превышает 44 млн т/г (свыше 60 млрд куб м/г). Однако пропускная способность газопроводов из Испании в Центральную Европу незначительная и не позволяет осуществлять поставки в объемах, которые могут компенсировать прекращение импорта из газа из России.