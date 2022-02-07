МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Критика со стороны ЕС в адрес "Газпрома" приняла характер массированной кампании. Однако новые газовые контракты с китайскими компаниями показали, что для российского поставщика свет явно не "сошелся клином" на Европе. Другое дело – спасти регион от последствий необдуманной энергетической политики: далеко не факт, что российская сторона будет делать что-либо вне рамок контрактов.

ВАЖНЕЙШИЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

"Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня", – заявил в своем блоге верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Финиш. Польша вынесла приговор поставкам российского газа

Так один из ключевых представителей европейских политических структур охарактеризовал взгляд Брюсселя на энергетическую проблематику, на фоне осложнения которой в последнее время наблюдается обострение геополитических противоречий в регионе.

Несколько ранее, 4 февраля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась на тему развития энергетического кризиса в Европе еще более конкретно. Она раскритиковала российский "Газпром" за то, что тот не увеличивает поставки в регион по собственной инициативе. При этом чиновница признала, что экспортер природного газа выполняет свои формальные обязательства перед европейскими партнерами. Однако на основании высказанного тезиса фон дер Ляйен озвучила вывод, что российская компания заставляет усомниться в своей надежности.

"Газпром" выполняет свои контракты, однако делает минимум… Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а "Газпром" – нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности", – сказала политик в интервью немецкой газете Handelsblatt.

При этом фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит природного газа, пока "Газпром" выполняет свои обязательства. Однако заявила, что региону рискованно рассчитывать на российские поставки в долгосрочной перспективе, и высказалась за строительство терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии.

НАЗНАЧИТЬ ВИНОВНОГО

За последние несколько месяцев российский поставщик неоднократно подвергался жесткой критике со стороны влиятельных политических кругов ЕС и США, активно поддержанной отдельными наиболее влиятельными западными СМИ по обе стороны Атлантики. А в условиях обострения противоречий между Россией и НАТО по вопросам безопасности в Европе эта критика приняла форму массированной кампании. Отнимают последнее. Киев близок к полному "газовому фиаско"

Причем особую роль в очередной массированной кампании против экспортера пытаются играть власти Украины и Польши, через территории которых газ из России транзитом поступает в Западную Европу, хотя и без явных успехов.

Изначальной основой стало удорожание в несколько раз природного газа, существенная доля которого на рынке Европы имеет российское происхождение: крупнейшим поставщиком одного из ключевых энергоносителей в регион по-прежнему является "Газпром". Однако резкий рост цен произошел на спотовом рынке, ключевую роль на котором играют не трубопроводные объемы из России, а именно поставки СПГ (преимущественно – из США и Катара), за дальнейшее увеличение которых высказалась на днях глава ЕК. А ее подопечный Боррель, ответственный за дипломатию ЕС, отметил, что цены на газ в странах объединения сейчас в шесть-десять раз выше, чем год назад. Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ

Российские официальные лица регулярно опровергают обвинения в адрес "Газпрома" и руководства России в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. А отраслевые эксперты, с которыми общался "Прайм", неоднократно указывали, что основной причиной беспрецедентного удорожания стал разразившийся кризис дефицита энергоносителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он вызвал возникновение премии на гигантском рынке Азии по отношению к рынку Европы и, вследствие этого, вызвал перенаправление туда значительной части СПГ. В результате уровень запасов в ЕС к началу отопительного сезона 2021-2022 годов оказался заметно ниже стандарта для этого времени года.

"Масла в огонь" подлили упрямое следование властями в отдельных странах региона стратегической линии на отказ от угольной и атомной энергетики, а также ряд других негативных событий. Новостной фон вокруг "Газпрома", столь активно критикуемого за отсутствие не обеспеченных реальным спросом добровольных устремлений предложить европейским заказчикам как можно больше газа сверх оплаченных контрактов, лишь дополнил общую картину, которая воплотилась в беспрецедентный рост спекулятивных настроений. В результате осенью прошлого года цена на ключевом в ЕС хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах поставила несколько рекордов. А в декабре – достигла очередного исторического максимума, превысив уровень, который соответствует 2000 долларам за кубометр.

И хотя сейчас стоимость энергоносителя заметно меньше, это явно не конец драматичной истории, констатирует старший научный сотрудник в Оксфордском институте энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) Джек Шарплз. Он отмечает, что в Европе в случае экстремально низких уровней запасов к 31 марта, формальной дате окончания отопительного сезона, не только снова заметно вырастут цены, но и потребуется более существенное, чем обычно, пополнение запасов в летние месяцы. А это, опять же, будет способствовать новому удорожанию.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Специалисты, которых опрашивал "Прайм", сходились во мнении, что для российского газового гиганта крайне важны гарантии платежеспособного спроса в виде долгосрочных контрактов, о необходимости которых регулярно заявляет менеджмент "Газпрома". В этой связи позиция госхолдинга является не просто декларацией, а отражением обоснованной бизнес-стратегии. Допекли: Украина нашла альтернативу газу из России

Член экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев отмечает, что "Газпром" в последнее время методично увеличивает долю "спотовой" составляющей в своих контрактах, и "спотовая" формула может быть применена, в частности, при формировании стоимости объемов, которые планируется поставлять по газопроводу "Сила Сибири-2" в Китай.

Однако надо заметить: именно китайская сторона в 2021 году выступила в качестве последовательного сторонника долгосрочных контрактов, когда энергетические компании в Китае согласовали закупки существенных объемов СПГ с поставщиками из США в течение многолетнего периода.

И когда на днях, во время визита в Пекин президента России Владимира Путина стало известно о согласовании "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) долгосрочного договора о купле-продаже природного газа по "дальневосточному" маршруту, предусматривающего увеличение российского трубопроводного экспорта в Китай на 10 млрд кубометров, до 48 млрд кубометров в год, это не стало сенсацией. Кроме того, стороны подчеркнули актуальность и важность проекта газопровода "Союз Восток", который планируется использовать для транспортировки российского газа в Китай через территорию Монголии. И сейчас "Газпром" также обсуждает поставки по трубопроводу "Сила Сибири – 2", продолжением которого станет проект "Союз Восток" в Монголии: он позволит экспортировать на китайский рынок, самый быстрорастущий в мире, не менее 50 млрд кубометров газа в год.

При этом эксперты подтверждают, что Китай является одним из самых перспективных рынков с точки зрения увеличения поставок энергоносителя (ориентирующийся именно на долгосрочные контракты), и допускают, что поставки российского природного газа в Китай в ближайшие пять-шесть лет могут превысить 100 млрд кубометров в год; однако подписание долгосрочного договора между Москвой и Пекином не отразится на объемах свободного газа для заказчиков в Европе и нынешних ценах в Европе и Азии.

Более того, китайские инвесторы, как отмечают специалисты, стали проявлять еще больший интерес и к российским проектам в области производства и поставок СПГ. К соответствующей активности присоединяются, помимо всемирно известных гигантов, сравнительно небольшие компании, включая региональных дистрибьюторов.

СПАСЕНИЕ ЕВРОПЫ

Таким образом, России есть что предложить европейскому рынку природного газа и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. И азиатское направление с его быстро растущей привлекательностью – хорошая возможность для диверсификации поставок, но не подразумевает "замену Европы на Азию". Не газ, так уголь. Почему Европа не может без России

"Да, сейчас "Газпром" уступает некоторую рыночную долю в Европе поставщикам СПГ, в том числе, из США, – отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. – Однако надо понимать, что это в основном газ, поставляющийся в рамках разовых сделок и краткосрочных контрактов, который при изменении внешней конъюнктуры будет перенаправлен на другие рынки".

И вряд ли чиновники ЕС не отдают себе отчета в том, что выбранная ими стратегия ориентирования в первую очередь на импорт СПГ на спотовом рынке не учитывала этого простого и очевидного обстоятельства. В Брюсселе должны были понимать, насколько волатилен этот рынок и какие это несет риски для европейских потребителей. А в условиях явного краха этой стратегии они не желают вслух признать, что возникшие сложности с обеспечением региона энергоресурсами стали именно результатом их политики.

Будет ли "Газпром" спасать Европу от последствий ее собственной энергетической политики, покажет время.