МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ситуация с двукратным ростом количества заявлений о собственном банкротстве, поданными гражданами в суд в 2021 году, предсказуема и закономерна. Об этом агентству "Прайм" заявил ведущий юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Алексей Николаев. По его мнению, россияне стали больше доверять этой процедуре, а предложение Верховного суда поднять порог внесудебного банкротства с 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей принципиально ничего не изменит. Эксперт научила, как сэкономить на покупке "банкротного" жилья

Николаев отметил, что стабильный рост обращений граждан в суд с заявлениями о собственном банкротстве вызван нарастающим доверием граждан к процедуре, позволяющей законно списать накопившиеся задолженности, и отсутствием финансовых сбережений "на черный день".

"Последствия для граждан, прошедших процедуру банкротства, несоизмеримо малы в сравнении с кошмарами жизни под давлением кредиторов", — объяснил юрист.

"Эти последствия прежде всего заключаются в обязанности указывать на факт банкротства при принятии новых обязательств, отсутствием права в течение 5 лет повторно списать задолженность и невозможности занимать некоторые должности", — добавил он.

Эксперт согласился с тем, что сегодня арбитражные суды завалены заявлениями о банкротстве граждан, но считает это нормальной ситуацией. По его мнению, судьи пока справляются с такой нагрузкой, а количество дел на одного судью хоть и велико, но связано с длительностью процедур. "В дальнейшем, если рост числа процедур банкротства в больших городах останется таким же активным, то потребуется увеличение численности судей", — указал Николаев.

По его мнению, предложение Верховного суда поднять порог внесудебного банкротства с 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей принципиально никому не поможет. По словам Николаева, ограничений для инициирования процедуры внесудебного банкротства немало, и большинство должников в нашей стране пока не могут преодолеть этот барьер. "Кроме того, в судебной процедуре предусмотрено проведение финансового анализа, в котором выясняется, куда были потрачены взятые у кредиторов деньги, — добавил юрист. — Во внесудебной процедуре из-за отсутствия финансового управляющего сделать это невозможно".

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил в среду о предложении повысить сумму долга по внесудебным процедурам о банкротстве граждан с 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Он сообщил, что количество дел о банкротстве граждан в России за прошлый год выросло вдвое — до 146 тысяч.