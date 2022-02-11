МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Причин сомневаться в жёсткости ЦБ не было. Ожидания шага в +100 б.п. подтвердились. Инфляция бушует, а факторы к ней приводящие по-прежнему актуальны — спрос высокий и денежная масса растет, а темп восстановления промышленных сил недостаточный, в том числе и за счёт сохраняющегося дефицита на рынке труда из-за ограничений пандемии, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

По мнению собеседника агентства, широкий шаг ЦБ должен сдержать потребительскую активность, пока промышленность сталкивается с перебоями. Проценты по вкладам в ближайший квартал продолжат подъем. Максимальная ставка по топ-10 банков способна уйти выше 8,5% (7,8% на конец января).

Кредитные ставки также проследуют за бенчмарком ЦБ. Но чем выше ставка, тем больше вероятность снижения спроса на ресурсы. Чего, в принципе, и добивается регулятор. Но и для корпораций здесь риск роста долговой нагрузки.

"Ужесточение ЦБ априори оказывает поддержку рублю. Пока регулятор не возьмёт паузу, фактор нормализации ДКП будет противостоять негативным драйверам ценообразования нацвалюты — санкционным угрозам и циклу мировых ЦБ. В текущих реалиях роста волатильности бирж и геополитической турбулентности, рубль может застрять в диапазоне 74,5-77,3 за доллар и 85-88 по евро", — рассуждает эксперт.

Для облигаций курс ЦБ в общем негативен, поскольку рост ставок означает падение цен длинных ОФЗ. Но сейчас текущие уровни бумаг уже отразили шаг регулятора. На длительную перспективу шанс восстановления гособлигаций видится выше вероятности дальнейшего значительного сползания котировок.

Для акций влияние цикла ЦБ уже видится по большей мере отыгранным. Текущих котировки акций настолько низки из-за санкционных угроз западных стран, что инвесторы будут скорее ориентироваться на волатильность мировых рынков. При этом наблюдаемая двузначная дивидендная доходность крупнейших компаний способна поддерживать перспективную инвестиционную привлекательность отечественных бумаг.

"На перспективу наши оценки прежние — разворот монетарного курса на фоне затухания инфляции состоится во II полугодии", — резюмировал он.