МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Если вы лично перевозите по территории России из пункта А в пункт Б алкогольную продукцию — любую пищевую продукцию с содержанием этилового спирта больше 0,5% в объеме более десяти литров, — то эта продукция должна быть маркирована в соответствии с законодательством. В противном случае вам может грозить достаточно внушительный штраф, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Василий Данилов. Конфискованный спирт пойдет на изготовление антисептиков

В 2022 году российское законодательство усилило административную ответственность за незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции, добавляет он.

“Соответствующая норма Кодекса об административных правонарушениях действует с января 2018 года и предусматривает наступление ответственности за перемещение по территории страны алкогольной продукции, немаркированной, в соответствии с законодательством о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами объеме не более десяти литров на одного человека", — говорит юрист.

Если раньше санкция за нарушение этой нормы предусматривала наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, то в этом году за это правонарушение будут штрафовать от пятнадцати тысяч рублей до двадцати пяти тысяч рублей, разъяснил Данилов