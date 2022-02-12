Врач Мельников: есть ряд основных причин нарушения сна по ночам
МОСКВА, 12 февр. – ПРАЙМ. Ответ на вопрос, что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам, зависит от массы нюансов — иногда это нормальная ситуация, иногда свидетельствует о бессоннице, пояснил агентству "Прайм" врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.
Во-первых, следует обратить внимание на то, как часто это происходит.
"Несколько коротких пробуждений за ночь – это норма", — подчеркнул врач.
Во-вторых, следует ответит на вопрос, можете ли вы сразу заснуть после пробуждения или долго пытаетесь это сделать?
"Если долго не получается заснуть – это уже признак бессонницы", — заявил Мельников.
В-третьих, в чём причина ваших пробуждений?
"Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины", — подчеркнул врач.
И, наконец, высыпаетесь ли вы за ночь, чувствуете ли себя утром свежим/свежей?
"Если нет – это повод заняться исследованием вашего сна, который может быть нарушен. Особенно, если у вас есть постоянный храп, который почти всегда сопровождается нарушениями дыхания во сне", — подчеркнул Мельников.
На эти и другие вопросы нужно будет ответить только на приёме у врача-сомнолога. И, если необходимо, вам может быть назначено ночное сомнологическое исследование, заключил эксперт.
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