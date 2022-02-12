Эксперт БКС Бахтин: на следующей неделе на валютном рынке сохранится волатильность
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На будущей неделе мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на валютном рынке, пара доллар-рубль может двигаться в пределах 74,5-77,5, евро-рубль — 85-88, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"Почти всю минувшую неделю рублю помогал укрепляться целый набор условий — сигналы к снижению внешнеполитической напряженности, высокие цены на нефть, общерыночный аппетит к риску, пауза в покупках ЦБ валюты на открытом рынке", — рассказал собеседник агентства.
Под занавес недели два из ключевых факторов поддержки российской валюты ослабли:
- на геополитическом фронте опять стало тревожно после безрезультатных многочасовых консультаций представителей "нормандского формата" и призыва президента США Байдена к американским гражданам срочно покинуть Украину, в это время в глобальном разрезе прокатилась волна бегства от риска на фоне новых рекордов инфляции в США — рост потребительских цен в Штатах в январе вышел на максимумы за 40 лет, превысив прогнозные оценки. Это может трактоваться ФРС как повод для более решительного повышения ставки уже на ближайшем заседании.
- Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% в пятницу, с одной стороны, фундаментально позитивно для национальной валюты. С другой стороны, реагируя на размер шага повышения (100 б.п.), а также прозвучавшие сигналы регулятора о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики, ускорил снижение российский долговой рынок, индекс гособлигаций RGBI за 11 февраля потерял 1%, и это несомненно внесло вклад в курсовую динамику рубля.
При этом ценовые уровни в нефти продолжают быть одной из важных точек опоры для рублевых активов, отметил собеседник агентства.
"Рынок черного золота остается дефицитным, в то время как позиция ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи — консервативной. Риски для нефтяных котировок просматриваются в двух моментах — перспективе возвращения на мировой рынок поставок иранской нефти (в случае позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном), а также высоких проинфляционных рисках, которые несет в себе удорожание сырья до многолетних максимумов", — пояснил эксперт.
Важным обстоятельством для краткосрочных перспектив рубля являются сроки возвращения покупок ЦБ на открытом рынке. Полагаем, что в условиях повышенной рыночной волатильности и неустойчивости геополитического фона регулятор в ближайшее время сохранит паузу в покупках, чтобы не обострять ситуацию для рубля, подытожил Бахтин.
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