МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На будущей неделе мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на валютном рынке, пара доллар-рубль может двигаться в пределах 74,5-77,5, евро-рубль — 85-88, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Почти всю минувшую неделю рублю помогал укрепляться целый набор условий — сигналы к снижению внешнеполитической напряженности, высокие цены на нефть, общерыночный аппетит к риску, пауза в покупках ЦБ валюты на открытом рынке", — рассказал собеседник агентства.

Под занавес недели два из ключевых факторов поддержки российской валюты ослабли:

на геополитическом фронте опять стало тревожно после безрезультатных многочасовых консультаций представителей "нормандского формата" и призыва президента США Байдена к американским гражданам срочно покинуть Украину, в это время в глобальном разрезе прокатилась волна бегства от риска на фоне новых рекордов инфляции в США — рост потребительских цен в Штатах в январе вышел на максимумы за 40 лет, превысив прогнозные оценки. Это может трактоваться ФРС как повод для более решительного повышения ставки уже на ближайшем заседании.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% в пятницу, с одной стороны, фундаментально позитивно для национальной валюты. С другой стороны, реагируя на размер шага повышения (100 б.п.), а также прозвучавшие сигналы регулятора о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики, ускорил снижение российский долговой рынок, индекс гособлигаций RGBI за 11 февраля потерял 1%, и это несомненно внесло вклад в курсовую динамику рубля.

При этом ценовые уровни в нефти продолжают быть одной из важных точек опоры для рублевых активов, отметил собеседник агентства.

"Рынок черного золота остается дефицитным, в то время как позиция ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи — консервативной. Риски для нефтяных котировок просматриваются в двух моментах — перспективе возвращения на мировой рынок поставок иранской нефти (в случае позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном), а также высоких проинфляционных рисках, которые несет в себе удорожание сырья до многолетних максимумов", — пояснил эксперт.

Важным обстоятельством для краткосрочных перспектив рубля являются сроки возвращения покупок ЦБ на открытом рынке. Полагаем, что в условиях повышенной рыночной волатильности и неустойчивости геополитического фона регулятор в ближайшее время сохранит паузу в покупках, чтобы не обострять ситуацию для рубля, подытожил Бахтин.