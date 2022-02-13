МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Новые правила пользования жилыми помещениями предполагают получение специального разрешения от жилищной инспекции для остекления балкона. За несанкционированное обустройство положены штрафы до 50 тысяч рублей, могут также заставить демонтировать построенное. Подобные нормы существовали и прежде, но теперь они касаются не только физлиц, но и компаний. Правда, по факту власти на местах применяют их лишь в особых случаях, пояснил агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской Юридической Компании "Сенатор плюс" Василий Данилов. Россиян предупредили, что нельзя хранить на балконе

По его словам, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.05.2021 № 292/ приложение "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями" с 1 марта 2022 года вступают новые правила. Согласно ним, собственники или наниматели квартир, как и раньше, должны согласовывать остекление балкона.

Данные нормы, по словам Данилова, полностью соответствуют правилам, действующим с 2006 года и подпадают под определение о содержании своего жилого помещения в "надлежащем состоянии".

"На основании данных норм собственниками жилья необходимо получить в архитектурной инспекции специальное разрешение на перепланировку балкона, для того чтобы убедиться о возможности изменений, которая предполагается проектом строительства дома", — подчеркнул юрист.

В первую очередь, заниматься самостоятельной обшивкой или остеклением балконам без специального разрешения, по его словам, запрещено всем, кто снимает жилье, не зависимо от его правового статуса. Получение разрешения – прерогатива исключительно собственника квартиры.

"При этом законом не запрещено заменять уже существующее остекление дверей и балконов с целью приведения их в надлежащее состояние, а также заменять утепление разрешенными материалами", — пояснил юрист.

Новые нормы обратной силы не имеют, т.е арендаторам и собственникам жилья у которых в квартирах уже имеется остекление, по этому вопросу беспокоиться не стоит. Юрист объяснил, когда могут оштрафовать за курение на балконе

"Но возникает вопрос, как надзорные органы установят давность данного остекления и обшивки. За нарушения указанных выше правил предусмотрен штраф в размере 5000 рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям", — подчеркнул Данилов.

Он предположил, что правила Минстроя не приведут к массовому демонтажу остеклений и обшивки балконов и лоджий. Власти идут на принцип, лишь если остекление портит внешний вид фасада дома, являющегося культурным наследием, мешает другим соседям или угрожает безопасности. Тем не менее, если вы надумали остеклять балкон, лучше подстраховаться и выяснить, какие нормы действуют в вашем регионе.