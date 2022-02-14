11 февраля Банк России снова значительно повысил ставку до уровня 9.5%. При этом прогнозы самого Банка России по росту экономики в 2023 понизились. Можно ли в России действовать по примеру других стран, как Турция, и когда будет снижаться ставка, объясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Снова вверх

По итогам заседания 11 февраля 2022 Банк России повысил ставку до уровня 9.5%. Это произошло на фоне растущей инфляции и инфляционных ожиданий, при этом произошёл пересмотр прогнозов по инфляции и росту ВВП на следующие три года. Теперь Банк России считает, что рост экономики в 2023 окажется ниже (1.5-2.5%), а инфляция на конец 2022 выше (5-6%), чем предполагалось в предыдущем прогнозе.

При этом в Госдуме звучат предложения – подумать про снижение ставок. Основная логика в том, что рост ключевой ставки Банка России приводит к увеличению кредитных ставок, снижению инвестиций компаний, и как следствие – более низкому выпуску и замедлению деловой активности.

Но это и является частью целей Центрального банка (ЦБ) РФ, потому что высокая и даже растущая инфляция значительно усложняет жизнь гражданам, а если закрепится на этом уровне ожиданий, то может испортить экономике развитие на много лет вперёд.

Аргументы депутата Госдумы Нилова

Предложенные депутатом Ниловым аргументы и предложения по влиянию ставки на инфляцию несколько неточны. Первый из них – "стратегия ЦБ РФ заключается в постоянном росте ставки". Это не так – с января 2015 и до весны 2020 ставки постепенно снижались, параллельно довольно стабильной инфляции, которая в среднем в 2016-2020 составила 4% в год. Второй – "снижение ставки в 2014-2018 не привело к росту инфляции".

Этот аргумент неточен, так как постепенное уменьшение ключевой ставки следовало за ростом до исторически максимальных 17% в декабре 2014, и с этого уровня можно было постепенно смягчать кредитные условия – суровые начальные условия позволили сдержать инфляцию.

Третье предложение – "таргетировать не инфляцию, а экономический рост". Здесь у Банка России вообще ограниченные возможности, поскольку основным органом, влияющим на среднесрочный рост ВВП, является правительство, за счёт налоговой и бюджетной политики способное выстраивать инфраструктуру для развития.

Банк России, со своей стороны, делает много шагов для управления "финансовой инфраструктурой", в том числе развивая финансовые рынки и банковский сектор. В ближайшие три года предполагается средний рост кредитования порядка 10% в год, что будет существенно влиять на расширение экономической активности.

"Турецкий" сценарий

Примеры со снижением ставок под воздействием политиков мы тоже знаем. В последний год турецкий ЦБ несколько раз уменьшал свою ставку, в основном по предложению президента Эрдогана – и в результате сильно снизился курс лиры, а инфляция за последние 12 месяцев достигла 48%. Это реакция как рынка, так и розничных цен на непредсказуемую и зависимую макрополитику, которую проводит ЦБ, и подобного роста цен в России мы видеть не хотели бы.

Как показывают исследования, в развивающихся странах независимость ЦБ важна для снижения инфляции. Если управляющие ЦБ не зависят от политиков, когда применяют свои инструменты, им проще проводить корректную и последовательную стратегию, а она обычно замедляет инфляцию.

И для России это важный урок – с уважением обсуждая предложения коллег, мы должны отталкиваться от того, что стабилизация инфляции является задачей Банка России, и она более легко может быть достигнута при продолжении независимой работы.

Что дальше?

Судя по пресс-релизу, Банк России продолжит повышать ставку, при этом вероятен и рост инфляции в первом полугодии 2022.

И рост цен не будет следствием увеличения ставки, а будет связан с продолжающимся переносом в финальные цены из промежуточных и динамики международных товаров.

Мы дождёмся торможения инфляции во второй половине 2022, и по нашим моделям – возвращения к уровню 4% в 2023.