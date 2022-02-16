МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ, Елена Гуринович. За последние два года понятие "пандемия" полностью перекроило и социальную, и экономическую сторону жизни. На появление в Китае неподвластной врачам инфекции, способной за короткий промежуток унести миллионы жизней, списывают все проблемы. Однако только ли коронавирус стал в последнее время "черным лебедем", обрушившим экономику и финансовые институты и можно ли предугадать появление новых проблем, рассказали агентству "Прайм" эксперты. Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики

Теорию "черного лебедя" в экономике описал в 2007 году своей книге бывший американский трейдер Нассим Талеб, она рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые вызывают значительные последствия. Согласно его теории, событие можно отнести к "черному лебедю", если оно подходит под три критерия: является труднопрогнозируемым, имеет значительные последствия, в ретроспективе имеет под собой рационалистическое объяснение (как если бы оно было ожидаемым).

Стоит отметить, что "черные лебеди" могут нести за собой не только разрушающие последствия, как в случае с пандемией коронавируса, но и нести за собой непрогнозируемые удачи.

ПОДВИДЫ И СТАИ

"Сказать, что "чёрные лебеди" берутся ниоткуда сложно, их корни так или иначе в экономике, политике или технологиях, если не считать новые болезни или пандемии и пришествие инопланетян", — считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Сорок лет – ума нет. Как отразятся на экономике локдауны в школах

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, все события по типу "чёрного лебедя" можно разделить на несколько категорий: природные катаклизмы, общественное здоровье, военные конфликты и финансовые проблемы. "В последние пару лет, можно сказать, мир столкнулся, в основном, только с проблемой общественного здоровья в связи с появлением коронавирусной инфекции. Впрочем, не избежало человечество и других проблем, но заметно меньшего масштаба", — отметил собеседник агентства.

К более локальным черным птицам можно отнести неурожай в ряде регионов планеты: неблагоприятные погодные условия резко снизили производство кофе в Бразилии, а россияне из-за неурожая овощей столкнулись с подорожанием привычных и, как правило, дешевых продуктов.

К "черным лебедям в погонах" можно отнести ситуацию вокруг Украины: США и страны Европы обвиняют Россию в подготовке нападения на соседнюю страну, российский МИД в свою очередь отвергает такие обвинения. Западные СМИ даже несколько раз называли точную дату начала конфликта, однако их прогнозы не сбылись. На фоне таких сообщений и российские индексы (МосБиржи и РТС), и американские показывали отрицательную динамику. Рубль также торговался в минусе.

"Возможно, "чёрным лебедем" для российских финансовых рынков стала кризисная ситуация вокруг Украины, которую с одной стороны можно было теоретически предвидеть, но не в таких жёстких проявлениях, которые держат в напряжении весь мир". — рассуждает Суверов.

"Можно сказать, что эти самые лебеди в СНГ имеют в основном политический окрас, питаясь затянувшимся экономическим спадом, который имеет корни как в пандемии, так и просто в консервативной экономической политике развивающихся стран", добавил собеседник агентства.

Кочетков также видит в ситуации вокруг Украины типичного "черного лебедя": она стала результатом непредсказуемой внешней политики США и непосредственно влияет на российскую экономику. Параллельно это также оказывает влияние на европейские страны через рост цен на энергоносители, что делает европейскую экономику менее конкурентоспособной.

"Этот выдуманный инфоповод был раздут и умножен в миллион раз, он сеет панику и неврозы среди инвесторов, он очень вреден с точки зрения поведения потребителей и предпринимателей", — отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Классическим "черным лебедем" по Нассиму Талебу стала ситуация в Казахстане. Именно ее никто не ожидал и не предвидел, хотя постфактум эксперты назвали множество оснований для ее возникновения.

ГАДАНИЯ НА ФАКТАХ

Появление "черных лебедей" предсказать крайне сложно, однако если говорить о категории природных катаклизмов, это возможно. Кочетков приводит в пример арктические штормы в США. Они не являются редкостью, однако предположить масштабные бедствия от ледяных дождей и снежных бурь в Техасе в феврале 2021 года было довольно проблематично. "Тем не менее, стихия тогда привела к большим экономическим потерям и человеческим жертвам", — отметил он и добавил, что в плане эмоционального влияния события природного характера воспринимаются с большей драматичностью, но имеют меньший срок действия. Если год назад энергетический кризис в Техасе влиял на котировки мировых цен на нефть, то сейчас на повестке вопрос транзита газа в Европу по территории Украины. СМИ: экспорт СПГ из США в Европу обошел трубопроводные поставки из России

При этом аналитик "Открытие Инвестиций" отметил, что некоторые лебеди являются вполне предсказуемыми, как банкротство в 2008 году Lehman Brothers, ибо финансовые сложности у компаний не появляются просто так. "Тем не менее, рынок часто бывает инертным и готов не замечать проблемы до момента, когда становится слишком поздно", — сетует он.

По силе разрушительности Кочетков приравнивает финансовых черных лебедей к природным катастрофам: взаимное недоверие нарастает, как снежный ком, что парализует всю систему. "Однако события такого плана всё же происходят достаточно редко и в мире с постоянно растущей доступностью информации прогнозирование финансовых неприятностей становится достаточно эффективным". — отметил специалист.

Однако не стоит думать, что все следующие "лебеди" будут "политические" или экономические, считает Антонов и предлагает обратить внимание в сторону технологических, технических предпосылок катастроф, которых давно не было.

"Инфраструктура в России — это наследство инфраструктуры СССР, которая создавалась с большим запасом прочности, но и он уже подходит к концу на многих предприятиях и инфраструктурных объектах. Это может привести к технологическим сбоям, подобным разливу нефтепродуктов из хранилищ, и активировать экологическую повестку среди населения. Это тоже классический непредсказуемый "черный лебедь". — подчеркнул он.

Впрочем, в попытках предугадать появление "черных лебедей" можно все-таки извлечь пользу, вложенную все тем же Нассимом Талебом в понятие "антихрупкость" (способность извлечь выгоду из неудач и ошибок, умение закаляться, развиваться и становиться сильнее при столкновении с хаосом). Чем больше уделять внимания только зарождающейся проблеме, тем выше шансы на успех.