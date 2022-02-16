МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Защитить личную информацию, размещенную непосредственно на смартфоне пользователя, проще, чем персональные данные, имеющиеся в распоряжении сотовых операторов. Утечка СМС-сообщений, фотографий, контактов, переписки в мессенджерах и соцсетях, банковских данных и т.п. может  быть вызвана, в том числе, наличием скрытого вредоносного шпионского ПО на телефоне, рассказала агентству “Прайм”  аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. 

Девушка снимает на смартфон

Раскрыт самый мощный смартфон

"Так, троянские программы, обладающее какими-либо полезными особенностями для пользователя, чаще всего запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам смартфона и управление ими. Это может быть любое приложение: фонарик, редактор фотографий, приложение для подсчета калорий, хранилище данных скидочных карт и т.д", — рассказала эксперт.

Важно, по ее мнению, пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации. 

"Кроме того, рекомендуется пользоваться мобильными антивирусными средствами, чтобы своевременно зафиксировать скрытую вредоносную активность, и поддерживать актуальность версии установленной операционной системы, чтобы отрезать путь злоумышленники к вашему устройству через известные уязвимости, которые могут быть использованы для незаметной установки шпионских программ", — пояснила Лынова.