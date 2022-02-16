МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Защитить личную информацию, размещенную непосредственно на смартфоне пользователя, проще, чем персональные данные, имеющиеся в распоряжении сотовых операторов. Утечка СМС-сообщений, фотографий, контактов, переписки в мессенджерах и соцсетях, банковских данных и т.п. может быть вызвана, в том числе, наличием скрытого вредоносного шпионского ПО на телефоне, рассказала агентству “Прайм” аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. Раскрыт самый мощный смартфон

"Так, троянские программы, обладающее какими-либо полезными особенностями для пользователя, чаще всего запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам смартфона и управление ими. Это может быть любое приложение: фонарик, редактор фотографий, приложение для подсчета калорий, хранилище данных скидочных карт и т.д", — рассказала эксперт.

Важно, по ее мнению, пользоваться официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store), чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации.

"Кроме того, рекомендуется пользоваться мобильными антивирусными средствами, чтобы своевременно зафиксировать скрытую вредоносную активность, и поддерживать актуальность версии установленной операционной системы, чтобы отрезать путь злоумышленники к вашему устройству через известные уязвимости, которые могут быть использованы для незаметной установки шпионских программ", — пояснила Лынова.