МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В наши дни отбиться от навязчивых рекламных предложений почти невозможно. Единственно верный способ – отказаться от цифровых благ современной цивилизации, к чему большинство из нас, разумеется, не готовы. Но все же есть некоторые лайфхаки, которые помогут если не избавиться вовсе, то хотя бы минимизировать поток докучливой рекламы, говорят опрошенные агентством “Прайм” эксперты. Назван срок, когда автоматизируют защиту от хакеров

Назойливость рекламы является злободневной темой на протяжении столетий. Она жестоко высмеивалась еще в романах Марка Твена, а коммивояжеры в его произведениях платили порой высокую цену за свою навязчивость. “С тех пор мало что изменилось по сути, но методы доставки потенциальному клиенту бесполезной для него коммерческой информации стали невероятно изощренными", — рассказывает заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Приватность частного лица в России законодательно защищена на самом высоком уровне. Статья 23 Конституции РФ гласит:

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24 Конституции запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

Эти правовые нормы, по мнению эксперта, могли бы стать заслоном на пути нежелательной коммерческой информации, однако системная проблема заключается в том, что сами понятия "частной жизни лица" и ее неприкосновенности в последние годы интенсивно размываются.

“Стремительно растущие возможности фиксации и сопоставления данных о различных аспектах поведения человека в общественных местах и в интернете заставляют сферу частной жизни сжиматься подобно шагреневой коже, делая нас уязвимыми для рекламных атак всевозможных компаний, с которыми мы когда-то имели какое-то дело”, — признает Садыков.

В ПЛЕНУ У ЭЛЕКТРОНИКИ

Эксперт приводит далеко не полный список технических систем, вносящих свою лепту в повседневный сбор и хранение информации о частных лицах:

спутниковые группировки навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Разумеется, сами навигационные космические аппараты не хранят данные о приемниках их сигналов, однако они — важнейший компонент системы определения геолокации пользователей миллиардов мобильных устройств;

посты пограничного контроля в аэропортах и других местах контроля государственной границы;

камеры видеонаблюдения на улицах и в зданиях;

cистемы регистрации и анализа движения автомобилей («Поток» и ее аналоги);

электронные платежные системы;

электронные проездные, карты лояльности торговых сетей;

системы сотовой связи, располагающие информацией о геолокации (независимо от спутниковых навигационных систем), звонках, сообщениях, использовании интернета абонентами. В ряде случаев возможна голосовая идентификация абонента.

автомобильные навигаторы с доступом в интернет, предоставляющие информацию о пробках и передающие разработчикам данные о маршрутах пользователей;

системы электронной почты и мессенджеры;

умные часы и подобные им гаджеты;

системы мониторинга пульса, кровяного давления и т.п.

Но помимо этого, современный человек зачастую сам охотно рассказывает про себя всему свету, пользуясь соцсетями, форумами, а также оставляя в интернете свою историю поисковых запросов и "цифровые следы" (историю обращения к сетевым ресурсам, скачивания файлов).

Мы окружены умной электроникой со всех сторон, так что уклониться от информационного потока со стороны компаний, пытающихся продать свои товары и услуги, у нас крайне мало шансов. “Остается лишь фильтровать этот поток вручную, чем большинство из нас и заняты значительную часть своего времени", — сетует эксперт.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ

Реклама — двигатель торговли. Проблема только в том, что её стало так много вокруг, что она приобрела вид информационного шума, рассказывает партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна

Чтобы максимально эффективно фокусироваться на нужном клиенте, рекламодатели скупают базы данных с предпочтениями потребителей. За их наполнение отвечают автоматизированные алгоритмы, встроенные не только в поисковики и веб-страницы, но и в программы, установленные на наши гаджеты и работающие оффлайн. Эти алгоритмы постоянно мониторят наши действия и, в соответствии с ними, выявляют наши интересы, рассказывает эксперт.

К сожалению, точность программ-анализаторов достаточно низка, и количество объявлений всё равно превалирует над качеством. “Через какое-то время в рамках таргетированных предложений в нашу сторону сыплется огромное количество спама", — отмечает Мясоедов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Иногда различные сервисы предлагают нам свернуть назойливый баннер, указав причину такого действия, но это не сильно помогает. Юрист предупредил о штрафах для тех, кто живет не по прописке

Для реальной борьбы с назойливым маркетингом, по словам Мясоедова, стоит скачать специализированный софт, найти который можно через поисковые сайты по запросу "блокировка рекламы в браузере". Там же можно вручную пометить ваши интересы и получать только полезные предложения.

Избежать назойливой рекламы в интернете можно двумя способами: бороться с причиной, не позволяя собирать "цифровые следы", или со следствием — блокируя саму рекламу, которая является следствием обработки "цифровых следов", продолжает директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.

Есть множество программных решений, которые обычно являются платными расширениями к интернет-браузерам IE/EDGE, Opera, Chrome. Они отслеживают попытки сбора и анализа cookie-файлов и блокируют несанкционированные действия.

Также спецпрограммы могут блокировать разнообразные "всплывающие окна" и рекламные блоки на интернет-страницах либо сразу во всех приложениях. Самые распространённые — решения AdLock, AdGuard, AdMuncher, AdFender и т. д. А установить и настроить эти модули может любой пользователь, уверен эксперт.

Можно попробовать и бесплатно попробовать избавиться от навязчивой рекламы.

Например, в браузере Chrome в меню "Настройки" нужно раскрыть вкладку "Дополнительные" и перейти в раздел "Настройка контента" (chrome://settings/content). Далее обратите внимание на три вкладки:

"Уведомления" рекомендуется заблокировать: на многих сайтах они появляются рядом с адресной строкой предложения на получение новостей в виде небольших всплывающих окон и в большинстве случаев бесполезны;

"Всплывающие окна" также переводим в режим "заблокировано";

Вкладку "Реклама" — в режим "Заблокировано" на сайтах, на которых много навязчивой рекламы.

“Даже такие минимальные настройки значительно ощутимо снижают поток контекстной рекламы, формируемой на основе анализа интернет-трафика пользователя", — считает Иванов.

РАЗОРВАТЬ ЦИФРОВОЙ СЛЕД

А вот предупредить причины появления рекламы труднее, полагают эксперты. Под колпаком. Кто и зачем следит за нашими смартфонами

Во-первых, можно применять решения, обеспечивающие конфиденциальность, – VPN, всевозможные proxy-сервера и шлюзы, блокирующие функцию сбора информации о пользователях.

Во-вторых, можно перейти на использование некоммерческих решений. Например, вместо Google применять альтернативные поисковики. Отказаться от Фейсбука и перейти на некоммерческий проект MeWe. Можно использовать решение Mastodon: все данные и страницы шифруются, но в отличие от централизованных социальных сетей разрабатываемые при помощи Mastodon сервисы распределенных соцсетей подконтрольны только тем людям, которые их создали, то есть фактически только авторам страниц и размещённого контента. Администрация сети не только не может вмешиваться в содержание и физически не имеет доступа к контенту, объясняет Иванов.

Заменой Instagram, по его словам, могут стать Yubo, Textile или PixelFed, а самыми безопасные мессенджеры — VIPole и Wickr, где даже не придется указывать номер мобильного телефона или е-мейл — достаточно придумать ID и пароль, все данные шифруются несколькими протоколами, а личные данные не хранятся на серверах производителя ПО — так что отследить, что и кому отправлено, невозможно и даже невозможно сделать скриншот переписки.

Так что, главное правило избавления от преследования навязчивой рекламы – это "разрыв" цифрового следа, то есть использование в интернете нескольких решений от разных производителей. “И конечно, важно отслеживать "политики конфиденциальности": кому и на что вы даёте разрешения, нажимая клавишу "согласен" и принимая все условия и оговорки”, — уверяет Иванов.

ЗАЩИТИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

По мнению Садыкова, защититься от нежелательной рекламы можно так:

установить и регулярно обновлять на всех гаджетах программные модули для фильтрации нежелательного контента в почте, браузере, мессенджерах;

не ездить на личном автомобиле;

не пользоваться мобильным телефоном, умными часами, интернетом

не пользоваться банковской картой и картами лояльности магазинов и торговых сетей.

Однако за исключением первого пункта, выполнение этих условий вряд ли возможно в современном мире, рассуждает он.

“Остается лишь констатировать, что без отказа от ключевых цифровых благ современной цивилизации уклониться от потока бесполезной рекламной информации практически невозможно. Единственным прибежищем продолжают оставаться рецепты из бессмертных романов Марка Твена", — к такому выводу приходит эксперт.