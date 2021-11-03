МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Самое главное в случае, если вы по неосторожности или недальновидности раскрыли в интернет-переписке личную информацию и стали жертвой шантажа личными данными, — никогда не выполняйте то, чего требует манипулятор, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Россиян предупредили, как крадут данные с sim-карты требования, имеющие финансовый характер, могут быть квалифицированы как вымогательство или мошенничество.

А может быть ситуация, когда кто-то в собственных интересах, без разрешения собеседника, решил зафиксировать в частной онлайн-беседе что-то интимное, а потом, в реальном мире, требует совершить "действия неимущественного характера", допускает специалист.

"В этом случае подобное деяние может быть квалифицировано как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, под которым понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например, путем личного наблюдения, прослушивания, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, то есть речь идёт о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ", — указывает Миронов.

В каждом отдельном случае способ защиты интересов потерпевшего будет "значительно различаться", но первые шаги в ответ на шантаж, по словам адвоката, схожи: никогда не следует выполнять то, чего от вас хотят.

Следует поставить общение на паузу и, чем быстрее, тем лучше, обратиться за квалифицированной юридической помощью. Органы внутренних дел, прокуратура, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, суд — эти государственные структуры призваны встать на защиту попранных прав. Однако, куда и с каким именно заявлением обращение будет наиболее эффективным, в каждом конкретном случае лучше всего определит адвокат.