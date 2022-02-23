Эксперт Сосновский: статистика указывает на сохранение лидирующего положения валюты США
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Американский доллар уже давно является самой популярной валютой в мире. Он входит в число резервных валют, его используют для расчета товарооборота. О том, возможен ли закат "золотого века" доллара, агентство "Прайм" выясняло у директора региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григория Сосновского.
"Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья", — отметил он.
По его словам, статистика указывает на стабильное сохранение лидирующего положения американской валюты в международных расчетах.
По данным международной платежной системы SWIFT, доля доллара в общемировом объеме расчетов в январе 2022 года составила 39,92%. Для сравнения: ровно два года назад она была лишь на 0,89% больше, то есть фактически она не меняется.
Но если анализировать ситуацию глубже, то что сейчас значит доллар для мировой экономики? "Это способ оценить любой товар и любую услугу. По сути доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей. Можно сказать, что он воспринимается во всем мире как универсальный инструмент международного финансового "общения", эдакий финансовый эсперанто", — рассуждает собеседник агентства.
По его мнению, гегемония доллара может закончится лишь тогда, когда подойдет к концу эпоха фиатных валют (необеспеченное физическим товаром или продуктом платежное средство, ценность которого устанавливается правительством того или иного государства).
То есть когда возникнет новый универсальный способ оценить все, что угодно, и новый способ оплатить товар или услугу.
"Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости", — подытожил Сосновский.
https://1prime.ru/exclusive/20220223/836137259.html