МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Американский доллар уже давно является самой популярной валютой в мире. Он входит в число резервных валют, его используют для расчета товарооборота. О том, возможен ли закат "золотого века" доллара, агентство "Прайм" выясняло у директора региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григория Сосновского.

"Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья", — отметил он. Финансист дал прогноз, когда доллар снова будет по 70 рублей

По его словам, статистика указывает на стабильное сохранение лидирующего положения американской валюты в международных расчетах.

По данным международной платежной системы SWIFT, доля доллара в общемировом объеме расчетов в январе 2022 года составила 39,92%. Для сравнения: ровно два года назад она была лишь на 0,89% больше, то есть фактически она не меняется. Обманули. США учтут каждую молекулу газа для Европы

Но если анализировать ситуацию глубже, то что сейчас значит доллар для мировой экономики? "Это способ оценить любой товар и любую услугу. По сути доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей. Можно сказать, что он воспринимается во всем мире как универсальный инструмент международного финансового "общения", эдакий финансовый эсперанто", — рассуждает собеседник агентства.

По его мнению, гегемония доллара может закончится лишь тогда, когда подойдет к концу эпоха фиатных валют (необеспеченное физическим товаром или продуктом платежное средство, ценность которого устанавливается правительством того или иного государства).

То есть когда возникнет новый универсальный способ оценить все, что угодно, и новый способ оплатить товар или услугу.

"Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчета, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости", — подытожил Сосновский.