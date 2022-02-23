МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Последнее время все более распространенной становится практика так называемого "банковского фотографирования". При посещении офиса кредитной организации клиентов просят посмотреть в камеру и произнести несколько цифр, либо вас фотографирует курьер, который доставляет банковскую карту на дом. Это не просто снимок "на память" — таким образом банки собирают базу биометрических данных своих клиентов, рассказывает агентству “Прайм” профессор факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Комягин. Юрист рассказал, кого могут заставить убрать остекление с балкона

По словам юриста, делать они это могут на вполне законных основаниях: это право закреплено Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём…".

“Однако закон позволяет банкам размещать и обновлять биометрические персональные данные гражданина в электронной базе только с письменного согласия клиента. Устное согласие не является законным на основании статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных". Даже если вы дали своё письменное согласие, его можно отозвать в любой момент, направив заявление в банк", — утверждает эксперт.

Комягин отмечает, что, согласно закону, банк не вправе отказать клиенту в выдаче карты или оформлении кредита, если гражданин не дал своего согласия на сбор биометрических данных. Однако сотрудники банка могут ссылаться на некие внутренние регламенты.

“В этом случае вы можете обращаться с жалобой в Роспотребнадзор", — предупреждает он.

Полученные данные банк передает в Единую биометрическую систему и Единую систему идентификации и сведений о клиенте. В перспективе, по заявлениям самих банков, с помощью этого механизма граждане смогут получать финансовые услуги удалённо, без личного посещения офисов и отделений кредитных организаций. Но пока нельзя утверждать, что эта система заработает в ближайшие годы. Поэтому согласие на передачу биометрических данных “не несёт какой-то серьёзной угрозы гражданам”, полагает специалист.