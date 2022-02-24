МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В настоящее время врачи столкнулись с резистентностью к антибактериальным препаратам у многих пациентов. Это связано с тем, что антибиотики бесконтрольно применяют как больные, так и вполне здоровые люди, рассказывает агентству "Прайм" и.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская. Врач рассказала, какая болезнь может ослабить иммунитет к коронавирусу

"Учитывая времена пандемии и желание обезопасить себя от последствий COVID-19 (например, возможной пневмонии) мы наблюдаем повальную профилактику антибиотиками. С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии и предотвращении развития пневмонии, но рисков гораздо больше", — указывает она.

По словам эксперта, эта тенденция настораживает, ведь группа антибактериальных препаратов поможет при бактериальной инфекции, но "бесконтрольный прием может нанести непоправимый вред здоровью человека". У хронических больных риски осложнений возрастают в разы.

Фармаколог отмечает, что антибактериальные препараты имеют ряд абсолютных и относительных противопоказаний. Так, многие группы антибиотиков противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как на фоне их приема пациент неминуемо столкнется с обострением гастрита, возможным развитием энтерита и колита.

"Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы антибиотикотерапия может усугубить аритмии, которые вызывают угрозу жизни. Часть антибиотиков влияют на работу печени, вызывая ее поражение, а также могут спровоцировать развитие лекарственного гепатита. Пациентам с печеночной недостаточностью назначение антибиотиков допустимо лишь по жизненным показаниям. Многие препараты снижают внимание и нарушают функции ЦНС", — подчеркивает Ленская.

Все антибиотики необходимо использовать с осторожностью при любых формах аллергии, так как возможна перекрестная аллергия. Пациенты, имеющие в анамнезе аллергические реакции на пенициллины, карбапенемы, могут иметь повышенную чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам. Возможно, развитие суперинфекции за счет нечувствительной к препарату микрофлоры, объясняет специалист.

Читайте также:

Названы самые популярные в России лекарства