МОСКВА, 24 февр. — ПРАЙМ. Начало российской спецоперации на Украине спровоцировало серьезные последствия экономического характера — "лакмусовой бумажкой" стало падение бирж и рубля. Однако это эмоциональная реакция — в перспективе вероятен отскок и разворот Европы в сторону России, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Россиянам объяснили, что еще сделают власти для поддержки рубля

"Это, в свою очередь, открывает широкие возможности для инвесторов — отскок рынков от достигнутого "дна" будет достаточно серьезным и потенциальная доходность в среднесрочной перспективе окажется беспрецедентно высокой, особенно, с учетом прогнозируемой дивидендной доходности ключевых игроков российского рынка", — считает он.

Правда, не исключены и новые корректировки — в зависимости от риторики западных и заокеанских "партнеров". В ближайшей перспективе российское взаимодействие с европейским рынком будет минимальным, а это значит, что для США открываются новые возможности развития экспорта углеводородов в этот регион.

"Но надолго ли, с учетом уровня ценового предложения с американской стороны? И как долго Европа будет готова нести "экстраиздержки" для удовлетворения геополитических амбиций заокеанского партнера?", — задается вопросами эксперт.

Постепенно, по его мнению, скажется преобладание рационального подхода, и рынок Европы будет разворачиваться в сторону России.

"Пока же внешнеэкономическое сотрудничество нашей страны будет максимально направлено на Восток", — убежден Чередниченко.

По его мнению, падение рубля скажется на усилении инфляционного эффекта и ставит под вопрос снижение инфляции до 4% в текущем году. Усиление "автономизации" на фоне обострения отношений в ближайшие месяцы окажет давление на российский транспортный сектор, а также на выездной туризм. Однако в этой ситуации очередной "виток усиления" получит внутренний туризм, что отчасти компенсирует геополитические "откаты", заключил он.