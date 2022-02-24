МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Паника и сопутствующие ей эмоции — самые плохие советчики на финрынках. Пока длится "специальная военная операция", и пока даже приблизительно не просматриваются результаты, к которым она приведет, лучше всего оставаться вне рынка. Война непредсказуема, и любой перевес сил одной или другой стороны (а сторон в этом конфликте больше, чем две) будет сильно повышать волатильность, иными словами, цены на все виды активов будут в течение следующей недели многократно меняться, сообщил в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Пан или пропал. Что делать, если ваши акции рухнули, а на бирже паника

Не стоит забывать, что СМИ и соцсети будут работать, как увеличительное стекло, преувеличивая масштаб, будут и фейк-новости, неотличимые от настоящих, предупредил он.

По мнению эксперта, никакая модель не способна отобразить и спрогнозировать течение военного конфликта. Финансовые модели российских компаний точно уходят в стол до той поры, когда появятся хотя бы какие-то осязаемые результаты текущей кампании.

"Коме того, даже когда вам кажется, что "ну вот сейчас уже точно очень дешево", рынок может оставаться иррациональным, а цены — падать гораздо дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными", — отметил аналитик.

Он напомнил, что в английской биржевой терминологии есть множество соответствующих ярких терминов, таких как "ловить падающий нож" и "прыжок дохлой кошки" — последний означает, что вам может показаться, что цена некого актива оттолкнулась от "дна", но на деле это лишь пауза во время падения.

"Частному инвестору точно не стоит пытаться угадать это самое "дно", но, когда волатильность спадет, можно собирать портфель равными долями через равные промежутки времени, не очень обращая внимание на цены", — резюмировал собеседник агентства.