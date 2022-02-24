МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. В прошлом 2021 году в России рост цен на продукты питания обогнал средний индекс потребительских цен на 2,55 процентных пункта, напомнила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Какие товары могут вырасти в цене этой весной? Пан или пропал. Что делать, если ваши акции рухнули, а на бирже паника

Сильнее всего год назад дорожали сахар-песок и растительное масло на них тогда устанавливали предельные цены в рознице на уровне 45 рублей за килограмм сахара и 109 рублей — за литр растительного масла. Также росли в цене куриные яйца.

Традиционно весной в России дорожает плодоовощная продукция — она будет расти в цене и в этом году. Помимо этого, прогнозирует эксперт, стоит ожидать роста цен на молочную продукцию.

"Можно предположить, что в следующие месяцы цены будут увеличиваться вместе с ухудшением прогнозов по инфляции Банка России, политикой мегарегулятора на повышение ключевой ставки, ослаблением курса рубля, а также под влиянием роста затрат в аграрном секторе", — рассуждает собеседница агентства.

В то же время, прогнозирует экономист, потребительские цены, в том числе на продовольствие, уже в большой мере впитали риски бизнеса, связанные с пандемическим кризисом и геополитикой, и можно предположить, что их дальнейшая динамика не будет столь резкой, как прежде.

Стоит помнить еще о двух важных факторах: это реальные доходы населения и потребительские ожидания. "И если по первому показателю наблюдается некоторый рост за год (+3,1%), то индекс потребительской уверенности — весьма нестабилен. В 4 квартале 2021 года этот показатель достиг среди россиян 23%, хотя еще во втором квартале был равен 18%", — подытожила Воронкова.