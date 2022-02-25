МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Татьяна Терновская. На фоне начала военной спецоперации на территории Донбасса курс российской национальной валюты 24 февраля рухнул: по итогам четверга доллар стоил почти 90 рублей. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке решил начать валютные интервенции и предоставить дополнительную ликвидность банкам. Сегодня рубль начал отыгрывать потери — доллар опустился ниже 84 рублей. Центробанк обратился к клиентам банков, попавших под санкции

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", предполагают, что на краткосрочную перспективу у Банка России хватит используемых инструментов для того, чтобы поддерживать курс рубля по отношению к доллару в стабильном коридоре. Однако предупреждают, что в случае ухудшения геополитической ситуации или появления нового витка ограничений регулятор будет вынужден резко повысить ключевую ставку.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЦБ

Банк России уже предпринимает меры по поддержке стабильности курса рубля. Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин напомнил, что на этой неделе регулятор уже начал валютные интервенции, а также увеличил объемы операций по экстренному предоставлению рублевой и валютной ликвидности банкам, чтобы в стране не случилась массовая паника — масштабное изъятие денег населением из кредитных организаций.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков добавил, что также сейчас регулятор не ведет операции в рамках бюджетного правила, что снимает спрос валюты на сумму порядка 36,5 млрд рублей. "В отсутствие операций нерезидентов, а кто хотел выйти с российского рынка — уже вышел, этих действий Центрального Банка вполне хватает, — объяснил он. — И, наконец, все это происходит параллельно налоговому периоду. Сейчас компании продают валюту и, возможно, есть какие-то договоренности с нашими экспортерами, которые также равномерно продают свою валютную выручку".

КОРИДОР ДЛЯ РУБЛЯ

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе регулятор будет пытаться удерживать курс рубля в нынешнем диапазоне. По словам Потавина, с учетом "военных" условий диапазон курса рубля по отношению к доллару будет составлять 81-90 рублей. Примерно такой же диапазон (80-90 рублей) назвал и Кочетков.

"Вряд ли сейчас можно говорить, что рубль укрепится до 75 или даже 70 за доллар, хотя по макроэкономике ему и вовсе надо быть где-то на уровнях 60-65, — добавил он. — Но мы все понимаем, что геополитическая обстановка сейчас этому явно не способствует. То есть, те меры, который сейчас предпринимает Центральный Банк, позволяют рублю удерживаться в значениях, которые мы наблюдаем сегодня: от 80 до 90. Вчерашние торги и показали, что рубль торговался где-то от 82,5 до 87,5-88". Смотрите наверх. Почему ЦБ снова повысит ставку и есть ли другой выбор

По мнению Кочеткова, если ЦБ удастся удержать этот курс, а у него для этого есть и валютные резервы, и какие-то административные возможности, то, скорее всего, в этом диапазоне рубль будет оставаться какое-то определенное время.

В целом давление на рубль носит, скорее, эмоциональный характер — платежный баланс в пользу рубля за счет взрывного роста цен на энергоносители. Такое мнение высказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. "С этой точки зрения мы ожидаем в ближайшие недели ослабление тенденции снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам, — отметил он. — С нашей точки зрения, регулятор будет пытаться удерживать рубль в широком коридоре — порядка 75-85 рублей за доллар".

При этом он добавил, что для российского бюджета в целом ослабление рубля несет экономическую выгоду: доход по-прежнему формируется за счет экспорта энергоносителей, тогда как обязательства исполняются в рублях. Таким образом, удерживая российскую валюту на текущих позициях, ЦБ РФ выполняет скорее социальную функцию.

"Если против России продолжится ужесточение санкций и это начнет негативно сказываться на экономике, то рубль будет слабеть уже по фундаментальным причинам, и ЦБ не сможет долго обеспечивать стабильность курса на текущих уровнях", — предупредил Потавин.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

В случае ухудшения геополитической ситуации или нового витка ограничений, которые могут спровоцировать достаточно значимое ослабление рубля, могут потребоваться и специальные инструменты — такие как обязательная стопроцентная продажа валютной выручки и повышение ключевой ставки ЦБ, считают эксперты. По словам Кочеткова, если рубль в течение определенного периода будет показывать очень высокие темпы ослабления — например, курс по отношению к доллару 100, 120 и так далее, может быть применено резкое повышение ставки. Пока, отметил эксперт, для этого нет критических условий.

По мнению Потавина, вынудить ЦБ резко повысить ставку может ситуация, если расходование валютных резервов будет слишком сильным. "В этом случае реакция Центробанка будет схожа с тем, что он делал в декабре 2014 года, когда в экстренном порядке повысил ставку с 10,5% до 17%, — напомнил эксперт. — Поскольку сейчас ставка составляет 9,5%, то ее повышение до 15% в экстренной ситуации может быть оправдано".

Тараповский добавил, что ожидает увеличение ключевой ставки до двузначных значений. "Считаем вполне вероятным рост до 15%", — заключил он.