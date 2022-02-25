МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В числе прочих новых санкций США ввели запрет на покупку американцами новых облигаций 13 российских компаний и финансовых институтов. Снижение спроса на доллар не окажет особенного влияния на американскую валюту, поскольку внешний долг у России в принципе небольшой, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Однако, по его словам, гораздо больший вред доллару способно принести его использование в качестве инструмента политического давления. Стоит ли сейчас скупать товары, акции и валюту

"Наши заимствования в валюте, в том числе и для корпоративного сектора, не такие огромные, хотя они и есть, — рассказал Кочетков. — И размещение бондов в американских долларах было популярным, и по ставкам это были очень выгодные займы. Соответственно, если уменьшается спрос на американскую ликвидность — от этого страдает сам доллар".

При этом он уточнил, что влияние России здесь не такое большое, как европейских или американских корпораций. "Наш общий внешний долг России, 450-470 млрд долларов, меньше или сопоставим с долгами каких-то отдельно взятых американских корпораций, например, Boeing, — объяснил Кочетков. — Поэтому доллару эти санкции против российских компаний не нанесут какого-то ощутимого ущерба". Россиянам рассказали, куда уйдет доллар к концу зимы

При этом Кочетков подчеркнул, что доллару нанесет ущерб другое: то, что он в последнее время все больше и чаще используется в качестве инструмента политического давления.

"Все эти угрозы — отключение от американской банковской системы и тому подобное — негативно влияют на желание стран, у которых есть определенные противоречия с Америкой, занимать в американской валюте либо вообще вести дела в американской валюте, — указал эксперт. — Все время есть риск того, что этот долларовый поток либо иссякнет, либо будет заблокирован, и компании или государства лишатся своих средств".

Эксперт напомнил — по этой причине мы наблюдаем тенденцию, что центральные банки разных стран постепенно увеличивают в своих резервах долю других валют: и евро, и фунты, и юани, и другие.

Кочетков также напомнил, что в последние годы у России кредитов, взятых в Америке или Европе, стало очень немного, но при этом стала развиваться линия заимствований на азиатских рынках. "С другой стороны, у нас достаточно неплохой свой собственный рынок, где стали много покупать, в том числе и частные инвесторы. То есть, на рынке корпоративного и государственного долга крутятся приличные суммы", — указал он.