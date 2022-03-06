Польша отыгралась: какую подножку поставили Германии
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Европейский союз отключает от SWIFT российские банки. Готовятся санкции против российского энергетического сектора. Польша призывает Германию отказаться от импорта газа и угля из России, но сама продолжит получать российские энергоносители. ЕС и США толкают Германию в бездну кризиса.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT И САНКЦИИ ПРОТИВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Вашингтон предоставил Брюсселю почетное право покарать Москву за специальную операцию, целью которой является денацификации Украины. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении "объединенной" Европы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. По мнению главарей Европейского Союза (ЕС), это должно сделать невозможным экспорт российских товаров, в том числе энергоносителей. Согласно последним сообщениям из Брюсселя, 12 марта от SWIFT будут отключены семь российских банков — ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Вне сомнения, это затруднит России экспорт энергоносителей.
Более того, наиболее рьяные члены ЕС настаивают на введении санкций против российского энергетического сектора. По сообщениям западных СМИ, 4 марта министры иностранных дел стран ЕС обсудили возможность введения санкций, которое должны ограничить поставки российских энергоносителей на европейский рынок. Кроме представителей ЕС в обсуждении приняли участие представители США, Канады и покинувшей ЕС Великобритании, а также Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкин подтвердил, что в связи с боевыми действиями на Украине Белый дом не исключает введение санкций против России в сфере энергетики.
В случае ограничения поставок российских энергоносителей Европа погрузится сначала в энергетический, а затем в экономический кризис. По данным западных агентств, в 2021 году доля России в импорте газа и нефти в ЕС составила 45% и 25% соответственно.
В начале 2021 года поставки российского газа в Европу сократились примерно на треть, но «Газпром» выполняет в полном объеме все контрактные обязательства перед европейскими партнерами. Несмотря на боевые действия транзит российского газа через Украину в Европу достиг максимального объема, предусмотренного контрактом — около 109 млн куб. м/сут.
Угроза сокращения поставок привела к скачку цен на энергоносители, прежде всего на газ. 4 марта во время торгов на лондонской бирже ICE цена фьючерса на газ в очередной раз достигла рекордного показателя, превысив в моменте 2500/тыс. куб. м.
Трейдеры в Европе уже сообщают о трудностях, возникающих при оплате в долларах США поставок российских энергоносителей. Сокращение поставок газа и других энергоносителей из России больнее всего ударили по Германии — ведущей экономики ЕС. После начала специальной операции на Украине Берлин под нажимом администрации Байдена и ЕС отказался сертифицировать газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершилось в сентябре прошлого года. Проектная мощностью газопровода составляет 55 млрд куб. м/г. Этого объема достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке Европы, обеспечить растущие потребности Германии и других стран в газе.
Нанесен большой ущерб "Газпрому" и его партнерам — крупнейшим энергетическим компаниям Европы. Без "Северного потока-2" Германия никогда не сможет стать общеевропейским газовым хабом. Более того, запредельно дорогие энергоносители тормозят развитие страны, и толкают ее к экономическому кризису.
ВОТ ТАК ПОЛЯКИ
Отказ от "Северного потока-2" показался Польше не достаточно суровым наказанием за проведение Россией специальной операции на Украине. Польские власти предложили Берлину отказаться от действующего газопровода "Северный поток", который находится в эксплуатации с октября 2012 года. Проектная мощность газопровода также составляет 55 млрд куб. м/г, но его загрузка часто превышает этот показатель, поскольку спрос на газ растет быстрыми темпами в Германии и других странах Европы.
Природный газ является самым чистым видом ископаемого топлива. При сжигании газа образуется на 50% меньше диоксида углерода (углекислого газа), чем при сжигании угля. В связи с этим спрос на природный газ во время перехода к "углеродной нейтральности" растет быстрыми темами.
Заоблачно высокие цены на газ заставляют производителей электроэнергии использовать альтернативные виды топлива — в первую очередь уголь. Германия прекратила добычу каменного угля в 2018 году. Сейчас в стране добывается только лигнит — низкокачественный бурый уголь.
В январе угольная ассоциация Германии VDKi прогнозировала увеличение поставок каменного угля в страну на 7,7% — до 42 млн. Однако после отказа от сертификации "Северного потока-2" и сложностей возникающих из-за отключения от SWIFT крупных российских банков спрос на импортный уголь существенно выше, чем указано в прогнозе VDKi.
Варшава призывает Берлин отказаться не только от российского газа, но и от российского угля. Правительство Германии рассматривает возможность закупок угля в Южной Африке, чтоб сократить поставки из России.
Призывая Берлин отказаться от какого-либо сотрудничества с Москвой в энергетической области, Варшава не намерена отказываться от поставок нефти, газа и угля из России. Крупнейшим поставщиком нефти в Польшу является "Роснефть", газа — "Газпром". В страну в больших объемах завозится уголь из России и даже из непризнанных на Западе республик Донбасса.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении построить два терминала для приема и ре-газификации СПГ на побережье Северного в портах Брунсбюттеле и Вльгельмсхафен. Мощность этих терминалов остается неизвестной.
Для их строительства потребуется около трех лет, а газ требуется уже в этом году, к началу следующего отопительного сезона.
По данным Gas Infrastructure Europe, 3 марта европейские подземные хранилища газа были заполнены на 28%. Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике, опасается, что к концу отопительного сезона заполняемость составит 18% — в среднем на 12% меньше, чем в предыдущие годы.
Если ожидания Симсон оправдаются, то высокие цены на газ сохранятся на высоком уровне и после завершения отопительного сезона. По оценке западных экспертов, если планируется заполнить к началу отопительного сезона 2022/23 годов хранилища на 90%, то придется закупить 77 млрд куб. м газа. Сократить закупки российского газа европейцы способны, но не способны заменить его полностью.
Министерство США в пятницу пояснило, что трейдеры и американские банки могут участвовать в сделках купли-продажи российской нефти, газа и других энергоносителей, несмотря несмотря на санкции. Министерство пояснило, что санкции США против крупнейших российских банков не распространяются на сделки с энергоносителями, а компании, осуществляющие их доставку на американский рынок, не будут подвергаться штрафам.
Самый большой ущерб от санкций против России будет нанесен экономике Германии, которую Белый дом и руководство ЕС толкают в бездну энергетического, а затем экономического кризиса.
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