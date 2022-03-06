МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Европейский союз отключает от SWIFT российские банки. Готовятся санкции против российского энергетического сектора. Польша призывает Германию отказаться от импорта газа и угля из России, но сама продолжит получать российские энергоносители. ЕС и США толкают Германию в бездну кризиса.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT И САНКЦИИ ПРОТИВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Вашингтон предоставил Брюсселю почетное право покарать Москву за специальную операцию, целью которой является денацификации Украины. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении "объединенной" Европы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. По мнению главарей Европейского Союза (ЕС), это должно сделать невозможным экспорт российских товаров, в том числе энергоносителей. Согласно последним сообщениям из Брюсселя, 12 марта от SWIFT будут отключены семь российских банков — ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Вне сомнения, это затруднит России экспорт энергоносителей. Эксперт рассказал, чем сейчас лучше заменить доллар

Более того, наиболее рьяные члены ЕС настаивают на введении санкций против российского энергетического сектора. По сообщениям западных СМИ, 4 марта министры иностранных дел стран ЕС обсудили возможность введения санкций, которое должны ограничить поставки российских энергоносителей на европейский рынок. Кроме представителей ЕС в обсуждении приняли участие представители США, Канады и покинувшей ЕС Великобритании, а также Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкин подтвердил, что в связи с боевыми действиями на Украине Белый дом не исключает введение санкций против России в сфере энергетики.

В случае ограничения поставок российских энергоносителей Европа погрузится сначала в энергетический, а затем в экономический кризис. По данным западных агентств, в 2021 году доля России в импорте газа и нефти в ЕС составила 45% и 25% соответственно.

В начале 2021 года поставки российского газа в Европу сократились примерно на треть, но «Газпром» выполняет в полном объеме все контрактные обязательства перед европейскими партнерами. Несмотря на боевые действия транзит российского газа через Украину в Европу достиг максимального объема, предусмотренного контрактом — около 109 млн куб. м/сут.

Угроза сокращения поставок привела к скачку цен на энергоносители, прежде всего на газ. 4 марта во время торгов на лондонской бирже ICE цена фьючерса на газ в очередной раз достигла рекордного показателя, превысив в моменте 2500/тыс. куб. м.

Трейдеры в Европе уже сообщают о трудностях, возникающих при оплате в долларах США поставок российских энергоносителей. Сокращение поставок газа и других энергоносителей из России больнее всего ударили по Германии — ведущей экономики ЕС. После начала специальной операции на Украине Берлин под нажимом администрации Байдена и ЕС отказался сертифицировать газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершилось в сентябре прошлого года. Проектная мощностью газопровода составляет 55 млрд куб. м/г. Этого объема достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке Европы, обеспечить растущие потребности Германии и других стран в газе.

Нанесен большой ущерб "Газпрому" и его партнерам — крупнейшим энергетическим компаниям Европы. Без "Северного потока-2" Германия никогда не сможет стать общеевропейским газовым хабом. Более того, запредельно дорогие энергоносители тормозят развитие страны, и толкают ее к экономическому кризису.

ВОТ ТАК ПОЛЯКИ

Отказ от "Северного потока-2" показался Польше не достаточно суровым наказанием за проведение Россией специальной операции на Украине. Польские власти предложили Берлину отказаться от действующего газопровода "Северный поток", который находится в эксплуатации с октября 2012 года. Проектная мощность газопровода также составляет 55 млрд куб. м/г, но его загрузка часто превышает этот показатель, поскольку спрос на газ растет быстрыми темпами в Германии и других странах Европы.

Природный газ является самым чистым видом ископаемого топлива. При сжигании газа образуется на 50% меньше диоксида углерода (углекислого газа), чем при сжигании угля. В связи с этим спрос на природный газ во время перехода к "углеродной нейтральности" растет быстрыми темами.

Заоблачно высокие цены на газ заставляют производителей электроэнергии использовать альтернативные виды топлива — в первую очередь уголь. Германия прекратила добычу каменного угля в 2018 году. Сейчас в стране добывается только лигнит — низкокачественный бурый уголь.

В январе угольная ассоциация Германии VDKi прогнозировала увеличение поставок каменного угля в страну на 7,7% — до 42 млн. Однако после отказа от сертификации "Северного потока-2" и сложностей возникающих из-за отключения от SWIFT крупных российских банков спрос на импортный уголь существенно выше, чем указано в прогнозе VDKi. Глава Минэкономики ФРГ рассказал, что нужно стране для энергоперехода

Варшава призывает Берлин отказаться не только от российского газа, но и от российского угля. Правительство Германии рассматривает возможность закупок угля в Южной Африке, чтоб сократить поставки из России.

Призывая Берлин отказаться от какого-либо сотрудничества с Москвой в энергетической области, Варшава не намерена отказываться от поставок нефти, газа и угля из России. Крупнейшим поставщиком нефти в Польшу является "Роснефть", газа — "Газпром". В страну в больших объемах завозится уголь из России и даже из непризнанных на Западе республик Донбасса.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении построить два терминала для приема и ре-газификации СПГ на побережье Северного в портах Брунсбюттеле и Вльгельмсхафен. Мощность этих терминалов остается неизвестной.

Для их строительства потребуется около трех лет, а газ требуется уже в этом году, к началу следующего отопительного сезона.

По данным Gas Infrastructure Europe, 3 марта европейские подземные хранилища газа были заполнены на 28%. Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике, опасается, что к концу отопительного сезона заполняемость составит 18% — в среднем на 12% меньше, чем в предыдущие годы.

Если ожидания Симсон оправдаются, то высокие цены на газ сохранятся на высоком уровне и после завершения отопительного сезона. По оценке западных экспертов, если планируется заполнить к началу отопительного сезона 2022/23 годов хранилища на 90%, то придется закупить 77 млрд куб. м газа. Сократить закупки российского газа европейцы способны, но не способны заменить его полностью.

Министерство США в пятницу пояснило, что трейдеры и американские банки могут участвовать в сделках купли-продажи российской нефти, газа и других энергоносителей, несмотря несмотря на санкции. Министерство пояснило, что санкции США против крупнейших российских банков не распространяются на сделки с энергоносителями, а компании, осуществляющие их доставку на американский рынок, не будут подвергаться штрафам.

Самый большой ущерб от санкций против России будет нанесен экономике Германии, которую Белый дом и руководство ЕС толкают в бездну энергетического, а затем экономического кризиса.