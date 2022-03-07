МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рекордные цены на газ в Европе — $3700 за тысячу кубов — являются биржевой паникой игроков на фоне сообщений о том, что Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России, но не говорит точно, что конкретно это будут за санкции, рассказал агентству "Прайм" эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Стоимость газа в Европе резко снижается после рекордного роста

"Так как каких-либо ограничительных мер, которые бы могли быть введены против России, кроме энергетического сектора, уже практически не осталось, это показывает, что остальные меры уже перебрали. Мало что осталось, что не затронет текущую торговлю нефтью и газом. Поэтому все пугаются, что новые санкции коснутся углеводородов", — отметил собеседник агентства.

Санкции в отношении энергетического сектора способны привести к колоссальному дефициту на рынке ЕС. Это может быть вызвано запретом продавать России нефть и газ, или Москва в своих ответных санкциях может полностью перекрыть поставки. Страхи такие есть: как только санкции коснутся угееводородов, то очень быстро стороны могут придти к полной остановке торговли энергоресурсами, отметил эксперт.

"Поэтому начинается паника и цена растет. Как только какая-то определенность настанет по новому пакету санкций, будет он затрагивать энергетику или не будет — вот тогда будет успокоение какое-то", — пояснил Юшков.

А пока все паникуют и цены пробивают очередной рекорд, подытожил он.