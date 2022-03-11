МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. На фоне исчезновения возможности инвестировать в доллары и евро, многие рассматривают для вложений золото, китайский юань и подешевевшие акции. О плюсах каждого направления знают все, но у них есть и немало минусов, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

Российский рынок акций, по ее словам, сегодня крайне волатилен: курс на ценные бумаги сильно меняется, геополитическая напряженность не снизилась, и даже может усилиться.

"Так что перед тем, как решиться на такие инвестиции, следует тщательно изучить наложены ли на компанию санкции, какие у нее риски, пользуется ли она поддержкой государства", — считает Карпенко.

Золото в монетах и слитках — хорошая инвестиция, учитывая недавнюю отмену НДС (20%) на покупку золотых слитков для физлиц. Правда, цены на золото выросли за последний год меньше, чем курс доллара по отношению к рублю, — всего на 35%.

"Но золото — это инструмент долгосрочного инвестирования: цены на него могут в моменте снизиться в случае нормализация геополитической обстановки, плюс невысокая ликвидность золота по сравнению с долларом США и большая величина спреда банков", — пояснила Карпенко. Обменники больше не нужны: как теперь купить и продать валюту

Покупка юаней в коммерческих банках России, по словам эксперта, пока является затруднительной.

"Правда, некоторые системообразующие банки (например, ВТБ) предлагают открытие вкладов в безналичных юанях. Ставки по таким депозитам — около 8% годовых, сроки — от трех до шести месяцев. При открытии подобного депозита следует также помнить о геополитических рисках Китая и возможных санкциях", — предупредила эксперт.