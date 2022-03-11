МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Сейчас рынок недвижимости находится в неопределенности. Многие люди бояться продавать квартиры за рубли, потому что они стремительно обесцениваются. В этой ситуации с инвестициями в данный сектор лучше обождать, пояснил агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.

По его словам, банки то выдают ипотеку с господдержкой, то перестают выдавать. "Оформлять ипотеку под 20% желающих мало", — уточнил эксперт. Эксперт спрогнозировала динамику цен на жилье при росте ставок по ипотеке

Также люди опасаются, по его мнению, покупать квартиры со сроками сдачи в конце 2023 года и позже — ситуация в стране стремительно меняется.

"Мне кажется, что инвестировать в квартиры сейчас смысла нет. Удар по экономике нанесен санкциями большой. Теперь многие покупатели не станут брать ипотечные кредиты. Они пересчитают кредитную нагрузку с учетом форс-мажора с работой и поставят покупку квартиры на паузу", — убежден Верников.

Рынок жилья в этом году, по его словам, ждет стагнация с последующим проседанием цен примерно на 10% к концу года.

"Сильно просесть цены не могут — застройщики стали получать стройматериалы по повышенным ценам. Так что тем, кто планировал инвестировать средства в квартиру в начале года лучше обождать снижения цен и сделать это в конце года. Если же уже есть одобренный банком кредит с господдержкой, то квартиру стоит купить", — считает Верников.