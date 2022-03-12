МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Каждый день иностранные бренды заявляют либо о своем полном уходе с российского рынка либо о приостановке работы на неопределенное время. Еще один вариант — прекращение инвестиций в новые проекты и маркетинг в России. Что будет после "великого исхода" и как изменится внутренний российский рынок, разбиралось агентство "Прайм". В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, 24 февраля он объявил о начале военной операции на Украине. После этого страны ЕС и США озвучили очередные санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда компаний организаций. И это не предел, неоднократно заверяли власти западных государств и их союзники.

Что касается бизнеса, то если изначально иностранные и транснациональные игроки заявляли о своем полном уходе с территории РФ, то потом переформулировали свои заявления на приостановку работы или поставок в нашу страну, объясняя это разрывом логистических цепочек, резким изменением курсов валют, а также сложностями с оплатой товаров для поставок из-за санкций против российских кредитных организаций.

Крупным игрокам, которые долгие годы работают в стране, сложно вот так взять и уйти: здесь отстроены производства, сформированы в том числе и экспортные поставки товаров из РФ, работают тысячи россиян. Одна только сеть McDonald's, объявившая о приостановке работы всех своих ресторанов в России на неопределенный срок, насчитывает около 850 точек питания и коллектив свыше 60 тысяч человек.

Однако даже те бренды, кто может "встать и уйти", безапелляционно об отказе от российского рынка не заявляют: они утверждают, что решения временные и связаны с логистическим коллапсом из-за закрытия транспортных потоков.

О приостановке работы заявили производители и поставщики продуктов питания и товаров повседневного спроса (Unilever, Mars, Mondelez, Fazer), одежды (Inditex, H&M), косметики (Shiseido, Estée Lauder) автоконцерны (Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz), общепита (Yum! Brands, McDonald's), техники (Apple), игровых приставок (Sony), онлайн-кинотеатров (Netflix,) приложений (Google, Storytel) и многих других.

Власти РФ уже разрабатывают меры по национализации имущества ушедших из РФ компаний. Главная задача — не допустить, чтобы люди остались без работы и создать новые производства.

УХОДЯ УХОДИ

Еще раз подчеркнем: заявлений об окончательном уходе с российского рынка никто пока не делает. В том числе, опасаясь той самой национализации — в любой форме — российских активов компаний, решивших прекратить свою деятельность в РФ. Visa и Mastercard забыли в России самое важное

В частности, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг заявил, что иностранные компании, какими бы ни были причины их исхода, должны понимать, что вернуться на российский рынок им будет непросто. Ответные меры, подчеркнул он, в том числе банкротство и национализация имущества иностранных компаний, направлены на помощь людям и создание новых производств в РФ. Ведь фактически они бросают на произвол судьбы свои коллективы.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова тоже обращает внимание на неокончательность заявлений западных игроков. По ее мнению, временная приостановка деятельности в большей мере связана с нарушением логистических процессов.

"Компании понимают, что не успеют поставить товары в срок", — поясняет она.

Также доцент отмечает, что не все компании уходят, в основном это крупные игроки. "Однако, более мелкие французские и итальянские компании остаются на рынке и продолжают успешно работать. Также ряд американских брендов пока остаётся", — добавляет эксперт.

ПЕРЕКРОИМ ПО-НОВОЙ

Однако уже сейчас становится ясно: если человек не смог купить подушку в IKEA, он пойдет и купит ее в другом месте. Мало кто будет ждать возвращения на рынок любимого бренда шампуня или одежды, покупатели найдут что-то другое. Снимаем и прячем под матрас. Когда и зачем обналичивать деньги

"Безусловно, такой отток одних компаний даёт возможность зайти на наш рынок другим, например, азиатскому производителю", — соглашается Ермилова.

Аналитик "Фридом Финанс" Антон Скловец также считает, что на российский рынок будут выходить другие игроки, в частности, производители из Азии, Ближнего Востока, стран СНГ. Но и российские компании, безусловно, будут стараться занять освободившиеся ниши.

По мнению экспертов, в разных отраслях ситуация будет отличаться. Есть направления, в которых может быть достаточно высокая конкуренция. Это текстильная, пищевая промышленность, косметика и бытовая химия. Здесь за рынок будут бороться в том числе и российские производители, отметил Скловец. "В некоторых отраслях будет сложнее искать замену. Достаточно остро станет вопрос там, где требуется высокотехнологичная продукция — добыча, транспорт, связь", — сетует он.

ХОРОШО СПРЯТАННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

По мнению экономиста РЭУ, одновременно со сложностями ситуация на рынке открывает в том числе и новые возможности для российских компаний. Если раньше у большинства отечественных брендов не было возможности широко представлять свою продукцию и конкурировать с мировыми брендами, то сейчас ситуация изменится.

Эксперты прогнозируют, что производители одежды Ивановской и Ростовской областей, где сконцентрировано достаточно внушительное количество мощностей, воспользуются ситуацией и будут наращивать производство и продажи. То же касается обуви. Купи-продай: что сейчас делать с деньгами

Особо отметим, что не все бренды, которые у россиян "на слуху" и широко рекламируются, являются западными. Например, одежду в России делают Gloria Jeans и 12storeez, обувь — бренды Calipso и Ralf Ringer.

Безусловно, чтобы выиграть в этой гонке у поставщиков Китая, Бангладеш, Индии и других, российским игрокам придется стремиться к соотношению, уже привычному россиянам — качество при относительно невысокой стоимости.

СТАРЫЕ ЛИЦА НА НОВЫЙ ЛАД

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что основную долю пустеющих рынков попытается занять Китай. Если не напрямую, то косвенно. В частности, уже предрекают резкий рост доли продаж китайских авто — они заменят европейские бренды, если те все же решат покинуть наш рынок.

"Если на том же авторынке или в текстильной промышленности это более заметно потребителю, то в других отраслях не так бросается в глаза. Но стоит отметить, что в большинстве производств задействованы импортные комплектующие/составляющие, которые не всегда очевидны для конечного потребителя, и вот здесь в первую очередь может оказаться именно Китай, который и до этого занимал внушительную нишу", — резюмировал аналитик "Фридом Финанс".