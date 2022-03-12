МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В России в среднем на одного человека приходится 25 квадратных жилой площади против 40 квадратных метров в странах Европы. Видимо, этот факт в числе прочих повлиял на то, что россияне в периоды кризиса демонстрируют ажиотажный спрос на недвижимость. Настоящее время не исключение — жилье, если есть возможность, лучше покупать прямо сейчас, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов. Названы овощи и зелень, которые можно вырастить в квартире

Повышенный спрос в России сейчас сопровождается скачкообразным ростом цен и формируется в том числе за счёт отложенного спроса. Впоследствии ожидается охлаждение спроса и замедление роста цен.

"Обычно в такие периоды самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Это связано с тем, что стоимость лота в этом случае значительно ниже. При этом стоимость за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади", — объясняет эксперт.

Кроме цены для покупателей таких квартир существуют дополнительные практические преимущества: их содержание и обслуживание ипотечного кредита будет дешевле, а значит и нагрузка на семейный бюджет окажется меньше. Риелторы фиксируют массовый рост числа предложений по аренде квартир

Такие квартиры, как правило, обладают большей ликвидностью как на первичном рынке, так и на вторичном, что дополнительно привлекает к этому продукту частных инвесторов, приобретающих квартиру в новостройках или для последующей сдачи в аренду, напоминает Талалов.

"С учетом учащающихся стрессов в российской и мировой экономике, а также текущих темпов роста реальных доходов населения тенденция на повышенный спрос на квартиры небольшой площади с большой долей вероятности сохранится и в ближайшие годы", — подытожил собеседник агентства.