МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Законодатель попытался максимально обезопасить средства, направляемые на капремонт. Именно для этого ТСЖ открывает целевой счёт (обычно в Сбере), куда и перечисляются взносы на капремонт. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор экономического факультета РУДН Владимир Пизенгольц.

По его словам, Управляющая компания доступа к этому счету не имеет — он расходуется только по решению Правления ТСЖ. Если предстоит капремонт, то ищется подрядчик, разрабатывается проект и смета, принимается решение и со счета снимаются средства.

"Конечно, определенную гарантию целевого использования такая схема даёт, но стопроцентную гарантию от злоупотреблений — вряд-ли", — считает эксперт.

По его мнению, включение в счёт оплаты услуг ЖКХ накопительной суммы оплаты капитального ремонта здания, само по себе мера весьма спорная. И у большинства населения это вызвало массу негативных эмоций.

"Но решение принято, принято без широкого обсуждения, а поэтому возникло множество версий возможных злоупотреблений и коррупционных схем. Действительно, аккумулирование больших сумм "живых" денег всегда порождает соблазн их нецелевого использования или прямого хищения", — отметил Пизенгольц.

Он также добавил, что основной риск нецелевого использования средств на капремонт "спущен вниз" — к ТСЖ, хотя существуют и варианты доступа к накопленным средствам "со стороны", например, при банкротстве ТСЖ.