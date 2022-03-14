МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг покупки лекарств — очень серьезная проблема. Прежде всего, это вопрос стабильности функционирования системы здравоохранения и благополучия пациентов, которые могут остаться без действительно нужных препаратов в какой-то момент времени. Однако совершать панические покупки не стоит – велика вероятность того, что препараты позже придется выкинуть, а кому-то они не достанутся, рассказывает агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Генпрокуратура проверит цены на лекарства в регионах

Причём, по словам эксперта, это так же и лишняя нагрузка на участников фармацевтического рынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Все же прекрасно понимают, что после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться.

“Но есть и другая сторона: значительные запасы ненужных препаратов, которые формируют отдельные граждане – это замороженные финансовые ресурсы, которые к тому же обладают весьма ограниченным сроком годности (в среднем порядка 2 лет)", — поясняет специалист.

“Так что, если человек понимает, что препараты ему точно пригодятся через 3 месяца или даже через полгода, это актуально в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, тогда запас иметь можно и даже нужно. Во всех остальных случаях с очень большой вероятностью 70-80% сформированных запасов придётся просто утилизировать", — полагает эксперт.

Кроме того, есть риск того, что скупленные в панике товары не достанутся другим людям, которые в них нуждаются.

По мнению Беспалова, большинство потребителей смогут найти более рациональное применение свободной наличности в текущих условиях.