МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Сейчас на российском рынке существуют подходящие аналоги, позволяющие выполнять оплату товаров или сервисов онлайн, доступны приложения для бесконтактной оплаты со смартфона с помощью NFC, рассказала агентству "Прайм" аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят

"К сожалению, в большинстве своём это относится только к Android устройствам. В первую очередь стоит отметить мобильную платежную систему (ПС) MirPay (которая поддерживает работу карт "МИР", — отметила она. Сейчас у граждан нашей страны к этим продуктам возрастает спрос. Разработчиком приложения выступает Национальная система платёжных карт ("NSPK" — в магазинах приложений Google и Huawei).

"Из-за того, что большинство покупателей уже привыкли к популярным во всем мире сервисам Google Pay и Apple Pay, пользователи, для которых эти способы оплаты стали недоступны, вероятно, в спешке начнут искать альтернативы в магазинах мобильных приложений либо просто на просторах интернета. Уверена, в ближайшее время стоит ожидать фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем", — предостерегла Лынова.

Она советует с особой внимательностью и строгостью подходить к задаче выбора альтернативы привычных сервисов оплаты смартфона, так как мошенникам свойственно использовать тематики с повышенным спросом в целях наживы. Назван способ избавиться от звонков телефонных роботов

Помимо MirPay, разумно в текущей ситуации использовать предложения непосредственно банков и переходить по ссылкам для скачивания, размещенных только на их официальных сайтах.

Из уже известных рабочих сервисов можно использовать, например, SberPay (в т.ч. для оплаты по NFC) или СБПэй (для онлайн оплаты по QR-коду, кнопке и ссылке).

Кстати, СБПей как раз поддерживается на платформе iOS, напомнила собеседница агентства и добавила, что пока такая функция есть у очень небольшого числа банков.

Рекомендуется следить за официальными новостями от представителей финансовых учреждений.

Также стоит помнить о необходимости защиты данных банковских карт, хранимых приложениями в вашем смартфоне, от вредоносного шпионского ПО, необходимо предусмотреть наличие мобильного антивируса.

"Во избежание утечки данных банковских карт или их неправомерного использования в результате утери/кражи телефона следует использовать стандартные меры защиты – блокировка устройства с помощью графического ключа, кода доступа, отпечатка пальца", — резюмировала специалист.

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