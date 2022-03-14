МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вторичное жилье останется в нынешней ценовой категории — продавцы будут снижать цены на фоне отсутствия платежеспособного спроса, пояснила агентству "Прайм" риэлтор Дарья Кучмистова. Эксперты предсказывают падение цен на недвижимость

По ее словам, продавцы жилья будут или снижать цены или предоставлять скидки при продаже «вторички». Это вызвано тем, что закредитованность населения высока, а с учетом ухода с российского рынка иностранных компаний и закрытия ряда российских предприятий, не все заемщики в состоянии расплатиться по долгам.

"В такой ситуации некоторые владельцы недвижимости предпочитают продать имеющееся жилье с тем, чтобы расплатиться с банками и получить средства на жизнь", — считает риелтер.

В отношении новостроек, по ее словам, все несколько сложнее. Не все объекты удастся довести до конца в срок из-за нехватки стройматериалов или их удорожания, а те, что уже построены — сдать и ввести в эксплуатацию.

"Однозначно цены будут расти на жилье бизнес-класса, поскольку сузится предложение", — считает Кучмистова.