МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил временный порядок выдачи денежных средств с валютных счетов и вкладов граждан: клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банковских ячеек данное ограничение не касается, но в ряде случаев их могут заблокировать, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

"Даже если вы используете банковскую ячейку не по договору аренды, а по договору ответственного хранения (когда ценности принимают и выдают по описи), то банк не может отказать в выдаче этих денежных средств в той сумме, в которой они имеются в ячейке, так как временные правила введены лишь в отношении валютных счетов и вкладов граждан", — отмечает юрист.

Однако все не так радужно — по действующим правилам банк не знает, что лежит в ячейке и не учитывает это в своем балансе. Но в случае пропажи имущества арендатор не сможет доказать, что именно хранилось в ячейке — ведь он об этом банку не сообщал. Кроме того, доступ к ячейке могут получить правоохранительные органы и судебные приставы-исполнители. Банки обязаны обеспечить им это для проведения оперативно-розыскных мероприятий или по проверке информации о преступлении. На содержимое ячейки также может быть наложен арест для обеспечения иска. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

Дополнительные хлопоты с выдачей содержимого ячейки возможны в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. В соответствии с ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", в банк вводится временная администрация, назначаемая приказом ЦБ, которая выполняет функции менеджмента банка после отзыва лицензии. Именно временная администрация имеет право осуществить возврат имущества, принятого кредитной организацией на ответственное хранение, разъясняет специалист.

В этом случае нужно обратиться с письменным заявлением, указав все реквизиты, данные ячейки и паспортные данные, заключила Гусятникова.