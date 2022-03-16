МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В ближайшей перспективе наименьшие темпы роста цен, скорее всего, будут отмечаться по отечественным продовольственным товарам с коротким сроком годности (за исключением плодоовощной продукции), которые не закупают впрок. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Эксперты назвали наиболее подорожавшие по мнению россиян товары

При этом в разных регионах страны уровень и темпы изменения потребительских цен на одни и те же продукты не совпадают.

"Это вызвано различиями в затратах сельхозпроизводителей и перерабатывающих производств: их разной удаленностью от потребителей и, соответственно, разными затратами на логистику и транспортировку продукции, неравномерным уровнем платежеспособного спроса, развитием торговли и рядом других факторов", — сказала финансист.

Поэтому в отдельные периоды цены на конкретные продовольственные товары в ряде регионов могут расти, в других — оставаться неизменными, а в третьих — снижаться.

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